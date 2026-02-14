國道下午6路段易塞車！高公局：南北長途走國3、短途不要上國道

國道北區南向預測。（高公局提供）

春節連假第一天，交通部高速公路局預估國道下午車流多，6處路段容易塞車，並建議用路人「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。

高公局預判今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

請繼續往下閱讀...

高公局建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，並提醒，假期間各國道都可能出現相當大之交通量，呼籲民眾「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。

今天上午8時17分，國1南向237.8公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內、中線車道，於8時34分排除，造成後方車流回堵4公里；8時14分，國1南向236.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於8時38分排除，造成後方車流回堵5公里。

另外，在8時39分，國1南向93.5公里處發生2起各3輛及2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時6分排除，造成後方車流回堵5公里；10時19分於國3南向293公里蘭潭隧道內發生8小客車追撞事故，占用內線車道，於11時11分排除，造成後方車流回堵4公里，都導致車輛回堵影響整體車流。

國道中區南向預測。（高公局提供）

國道南區南向預測。（高公局提供）

國1南向237.8公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內、中線車道。（高公局提供）

國1南向93.5公里處發生2起各3輛及2輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）

國3南向293公里（蘭潭隧道內）處發生8小客車追撞事故。（高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法