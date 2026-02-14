為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東春節計程車加收50元今起跑 除夕夜7點後公車部分停駛

    2026/02/14 12:14 記者黃明堂／台東報導
    台東公車除夕夜停駛。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府為了兼顧民眾交通需求與從業人員權益，公告春節期間的公共運輸調整細則。計程車費率自今天起至2月23日深夜為止，將展開為期10天的加成收費，期間不論晝夜均統一調整為「夜間費率」，並在跳表顯示金額外額外加收50元。

    交通及養護工程處強調，此舉是為體恤運將在假期中犧牲團圓時間提供服務，但也呼籲司機務必按表收費並主動提供收據；若民眾遭遇惡意喊價或拒絕按表收費，可記錄下車號與時間向1999投訴，違規業者最高恐面臨9萬元的罰鍰。

    至於大眾運輸的部分，普悠瑪客運市區公車雖然在春節期間維持服務，但為了讓駕駛長能在除夕夜返家圍爐，2月16日除夕當晚19時過後將縮減部分班次。受影響的範圍包括市區觀光循環線（101線）晚間7點後的正逆向班次，以及陸海空快線B線（202線）往返火車站與轉運站的深夜時段。不過，除夕當天傍晚前的日間班次依然照常行駛，協助返鄉族順利接駁，且全線將於大年初一（2月17日）全面恢復正常營運。縣府提醒計畫利用大眾運輸走春的民眾，出門前可多利用「iBus_公路客運」APP即時掌握公車動態。

