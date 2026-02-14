白沙屯媽祖「緣分到了」！140件羊毛被送暖林內 春節前夕愛心滿溢

白沙屯天上聖母慈善發展協會，透過雲林縣議員張維崢牽線，14日首次在林內鄉發起慈善捐贈活動，共送出140件羊毛被給鄉內10村弱勢戶。（記者李文德攝）

春節送暖！白沙屯天上聖母慈善發展協會，透過雲林縣議員張維崢牽線，今（14）日首次在林內鄉發起慈善捐贈活動，共送出140件羊毛被給鄉內10村弱勢戶。理事長林天松表示，白沙屯媽祖已兩年到訪林內，「緣分到了」，會持續深入關心地方。

捐贈活動由發展協會創會理事長劉寶連、理事長林天松主持，將贈送120件羊毛被，縣議員張維崢、雲林紫斑蝶國際同濟會會長林宏增再加送20件羊毛被，由鄉內10村村長代為受贈，協會更加碼捐贈長青食堂加菜金、淵明國中助學金。

劉寶連表示，協會成立已滿10週年，由於深受白沙屯媽祖感動，希望能進一份心力，為全台需要幫助民眾服務，到目前為止已經有100多位會員加入，響應急難救助、喪葬補助、捐血等愛心行動。

林天松表示，在雲林從事工程工作26年，深受地方鄉親照顧，每年白沙屯媽祖到北港進香，都會隨行，服務徒步進香的香燈腳們，前兩年開著機動廣播車，白沙屯媽祖前2年到林內賜福，看著林內鄉親熱烈迎接媽祖，林內鄉宛如不夜城般熱鬧，大受感動，因此希望將媽祖慈悲為懷的精神，為林內鄉民祝福，一切都是「緣分到了」。

劉寶連表示，此次公益活動是個開始，會委託當地村長將需要幫助的弱勢戶造冊，經過協會訪視後，將持續將愛送到每個角落。

張維崢表示，白沙屯媽祖已經連續兩年到林內賜福，此次由慈善會將善緣延續，讓春節前夕更具溫暖人情味，感謝各方不遺餘力支持。

