    春節放炮注意！苗栗縣公告5天延長至午夜 違規最高罰15萬

    2026/02/14 11:42 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣政府因應年節或特殊節慶等需求，公告小年夜、除夕、農曆初九「天公生」、元宵節及（火旁）龍「化龍返天」等5天，開放延長至午夜12點。（資料照）

    農曆春節期間，宮廟及民眾會施放爆竹慶祝迎新年，苗栗縣政府因應年節或特殊節慶等需求，公告小年夜、除夕、農曆初九「天公生」、元宵節及（火旁）龍「化龍返天」等5天，開放延長至午夜12點，籲請民眾遵守及注意施放安全。

    苗栗縣爆竹煙火施放管制自治條例規定，平日上午6點至晚上10點，開放飛行類、升空類、炸音類一般爆竹煙火施放，但因應年節或特殊節慶等需求，經縣府公告之日期，得開放。

    依傳統習俗，民眾於小年夜、除夕、初九「天公生」、元宵節，會拜拜燃炮、守歲施放爆竹營造熱鬧氣氛，另苗栗市因元宵特有民俗活動（火旁）龍「化龍返天」，公告今年2月15日、16日、24日及3月3日、5日，共5天開放延長至午夜12點。

    消防局局長匡夢麟表示，施放爆竹煙火時，不得於學校、加油站、醫療院所及其他依法禁止地點或其周邊施放，違反規定者，將依自治條例處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，請民眾務必留意，以免觸法傷荷包。

    消防局另提醒民眾，施放爆竹煙火時應遵守產品標示及使用說明，選擇空曠、安全地點燃放，切勿串接、堆疊施放，亦不得朝向人員、建築物或易燃物發射，共同維護春節安全。

    苗栗縣政府因應年節或特殊節慶等需求，公告小年夜、除夕、農曆初九「天公生」、元宵節及（火旁）龍「化龍返天」等5天，開放延長至午夜12點，籲請民眾遵守及注意施放安全。（圖由縣府提供）

    消防局提醒民眾注意爆竹施放安全。（圖由消防局提供）

