    首頁 > 生活

    雙北傳ICU一床難求？石崇良：未見重症無床可收 春節不漏接

    2026/02/14 11:43 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部長石崇良視察春節期間醫療量能整備。（記者陳逸寬攝）

    雙北急診傳出「找不到ICU床位」引發醫療量能疑慮。對此衛福部長石崇良今（14日）表示，已第一時間要求醫事司查證，目前監測數據顯示，並無出現重症患者因無加護病房（ICU）床位而無法收治的情形，春節期間也將持續嚴密監控，確保急重症病人「不漏接」。

    有急診醫師在粉專「急診醫師碎碎念」發文，指出雙北醫學中心密集，卻一度出現無處可轉情況，他轉述，1名30多歲女性因蜘蛛網膜下腔出血命危，卻一度無法轉院，最終在沒有ICU床位下仍冒險開刀，直言是「醫療崩壞進行式」。雖發文醫師強調為「聽說」非親身經歷，仍引發關注。

    衛福部次長林靜儀則在社群平台反駁，並公布數據指出，急救責任醫院的急診待床與ICU空床均由醫事司每日監測。2025年8月至2026年2月，雙北轉診網絡運作穩定，逾8成為院內轉入ICU，院際轉診亦仍有空間；自春節專案啟動（1月31日）以來，全國ICU平均每日仍有約1677床空床，其中台北市175床、新北市145床，未出現「一床難求」。

    面對爭議，石崇良今天出席「春節醫療量能暨週日及國定假日輕急症中心（UCC）視察」，接受聯訪時表示，該訊息未具名，確實難以查證，但已即刻掌握各醫院收治狀況，並未發現有重症患者因無ICU床位而無法入住的情形。

    石崇良也提到，從最新監測資料來看，雙北急診壅塞情形較往年明顯緩解，今天上午統計，急診留觀候床人數超過50人的醫院僅台大醫院1家，多數醫院落在30人以下，北區則僅林口長庚醫院超過50人。

    不過醫師職業工會也提出不同觀察，認為官方統計的「空床數」與第一線實際感受仍有落差，包括護理人力不足導致床位無法全開、部分醫院缺乏關鍵專科人力、院際轉診顧慮，以及缺乏即時透明的床位查詢平台等，都是影響實際收治能力的因素。

    為減輕春節期間急診壓力，石崇良表示，全台UCC已設置13處，除夕及初五外，其餘7天每日8時至24時提供服務，協助分流輕症。他強調，面對春節連假高峰，將持續緊盯急重症量能，未來9天長假期間也會謹慎監控重症收治情形，讓每一位重症病人都能及時獲得妥善照護、不被漏接。

