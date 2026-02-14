抵抗熱脹冷縮最重要設計！ 公路局曝光淡江大橋全台最大模組化伸縮縫

淡江大橋有全台最大的模組化伸縮縫，可應付氣候和重車。（公路局提供）

由交通部公路局獨立建造的淡江大橋即將在今年5月12日通車，公路局公布大橋設計和工程狀況，由於氣溫變化大，大橋都會需要抵抗熱脹冷縮的工程設計，全台最大的模組化伸縮縫就在淡江大橋上，還可平順通行、降低跳動感，提升行車舒適度。

淡江大橋主橋段全長920公尺，由於日夜溫差、四季氣候變化以及持續不斷的車流載重作用下，橋梁結構會產生熱脹冷縮與位移變形，為了吸收變形/維持橋面完整，工程團隊在主橋面兩端設置全台最大模組化伸縮縫。

公路局解釋，它就像是橋梁的「關節」，確保橋面自由伸縮、不亂裂，行車更加平順舒適。什麼是伸縮縫？公路局說明，伸縮縫是設置於橋面間隙處的重要結構裝置，因應橋梁在自然使用下所產生的各種變化。

伸縮縫主要吸收變形包含熱脹冷縮，氣溫升高時，橋體材料膨脹/間隙縮小，氣溫降低時則相反；物理形變，車流載重造成的撓曲變形，以及風力和地震引起的結構位移。

公路局說明，伸縮縫肩負三大任務，包括位移吸收，可伸、可縮，釋放結構應力；平順通行，降低跳動感，提升行車舒適度；不滲不漏，兼顧防水、排水與整體耐久性。

工程單位將淡江大橋主橋段伸縮縫規格全面升級，尺度與伸縮能力上都是國內最大等級，採「巨型伸縮量」設計，不同狀態下分別檢核服務性能結構強度與極限承載能力，確保在溫度變化、車流載重與極端條件下仍能維持結構安全與行車平順。

公路局更指出，伸縮縫的耐久性並不只取決於鋼構件本身，周邊材料品質與環境防護更是關鍵核心，有採用無收縮混凝土，其高強度等級（C35/45），具備優異的抗壓與抗衝擊能力，能長期承受聯結車與重型車輛反覆載重作用，維持結構穩定與邊界完整性。

另外，它的體積穩定（低收縮技術≤0.5‰），透過低收縮配比控制材料硬化後體積變化極小，與橋面結構緊密結合、整體性佳，有效提升耐久性與防水性能。

另外，因應淡江河口C5等級大氣腐蝕環境，工程團隊採噴砂、熱鍍鋅等多重防護措施，耐久性達VH（Very High）等級；在熱鍍鋅厚度部分，構件熱鍍鋅平均最小厚度達85μm，可大幅延長使用年限。

