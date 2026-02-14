芭樂好貴成小偷眼中「黃金」 員警攜手果農組隘勇隊春節護果

永靖鄉以紅心芭樂聞名，因營養價值高、品質佳且市場價格優於一般芭樂，成為當地農民重要經濟來源，隨著行情看俏，成為小偷眼中的「黃金」。（員林警分局提供）

俗稱「番石榴」的芭樂，價格從去年底不斷上揚至今仍在高檔震盪，創下近10年新高，不少果農擔心心血被偷，甚至得在寒風中睡在工寮守夜。為了讓農民過個好年，彰化縣警察局員林警分局結合果農、社區等民間力量攜手組成「永靖五汴隘勇隊」，展開9天不斷電的「護果」行動。

永靖鄉以盛產紅心芭樂聞名，因口感爽脆、營養價值高，市場行情始終優於一般芭樂。自去年底起，芭樂市場價格一路攀升，中部每台斤約85至95元，北部甚至喊破百元大關。行情節節走高，也讓露天在外的果園，成了小偷眼中的「黃金」。

事實上，農民的擔憂並非空穴來風，鄰近的社頭鄉去年底就曾傳出多起竊案，有小偷趁著深夜潛入，一偷就是幾十斤，果農一覺醒來發現樹上空空如也，心在淌血，年終獎金全噴了。永靖果農向警方反映，雖然大家會輪流巡視，但抓竊賊，單靠老農體力實在難以支撐。

為了守護農民生計，員林警分局決定祭出強力手段，整合基層警力與地方巡守隊，宣佈成立「永靖五汴隘勇隊」。警方表示，春節期間將針對重點果園區、偏僻產業道路加強盤查，並由隘勇隊員配合夜間巡邏，形成綿密的治安防護網，不讓宵小有可乘之機。

員林警分局強調，年節期間警方服務「不打烊」也提醒民眾，若在果園周邊發現可疑車輛或陌生人徘徊，請立即撥打110通報，警民攜手守護果農辛苦栽種的成果，讓農民順利收成，維持穩定的收入。

永靖五汴隘勇隊漏夜輪流守護芭樂果園。（員林警分局提供）

員林分局與果農及地方巡守隊合作，組成「永靖五汴隘勇隊」，警方將24小時持續加強巡邏與盤查。（員林警分局提供）

芭樂好貴引來小偷覬覦，永靖五汴隘勇隊成員深夜守護芭樂果園。（員林警分局提供）

員林警分局與在地果農、巡守隊聯手組成「永靖五汴隘勇隊」，過年期間輪流巡守果園，不讓小偷摘下芭樂變賣。（員林警分局提供）

