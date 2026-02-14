為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    火鍋越大越危險？圍爐別只求澎湃 大型鍋具恐增瓦斯危險

    2026/02/14 11:23 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市消防局員到春節年貨大街宣導居家瓦斯安全，守護安心過年。（南市消防局提供）

    台南市消防局員到春節年貨大街宣導居家瓦斯安全，守護安心過年。（南市消防局提供）

    農曆馬年春節快到了，台南的年貨大街、大賣場人潮滿滿，大家忙著採買食材，準備熱呼呼圍爐團圓。但過年圍爐可別只顧熱鬧，小細節可能藏大危險！

    南市消防局長楊宗林提醒，很多人為了火鍋看起來澎湃，會用直徑超過爐台的超大鍋子，但這樣熱能容易反射到瓦斯罐，危險指數飆升！為了安全過年，卡式瓦斯爐有4大守則要記牢。鍋子別太大：鍋底不要蓋過瓦斯罐槽蓋。正確安裝：瓦斯罐缺口要朝上、對準導引片。認明標章：選購有CNS檢驗合格標籤的產品。檢查瓦斯罐狀態：避免鏽蝕或變形。

    南市消防局也在年節前深入年貨大街、傳統市場和各大商場，展開「居家瓦斯安全」互動宣導，用趣味活動提醒大家：「熱氣騰騰，安全也要滿分！」

    市長黃偉哲也叮嚀，台南人的圍爐火鍋最澎湃，大家在室內吃火鍋時，一定要記得打開窗戶，保持空氣流通，安全防護第一步就是不能因為怕冷就將門窗緊閉，空氣流通是防範危險的第一道防線。同時，烹煮年菜時也要養成「人離火熄」的習慣，這樣馬年才能吃得開心又安心。

    春節圍爐火鍋要注意瓦斯安全守則。（南市消防局提供）

    春節圍爐火鍋要注意瓦斯安全守則。（南市消防局提供）

    圍爐火鍋安全守則。（南市消防局提供）

    圍爐火鍋安全守則。（南市消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播