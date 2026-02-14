火鍋越大越危險？圍爐別只求澎湃 大型鍋具恐增瓦斯危險

台南市消防局員到春節年貨大街宣導居家瓦斯安全，守護安心過年。（南市消防局提供）

農曆馬年春節快到了，台南的年貨大街、大賣場人潮滿滿，大家忙著採買食材，準備熱呼呼圍爐團圓。但過年圍爐可別只顧熱鬧，小細節可能藏大危險！

南市消防局長楊宗林提醒，很多人為了火鍋看起來澎湃，會用直徑超過爐台的超大鍋子，但這樣熱能容易反射到瓦斯罐，危險指數飆升！為了安全過年，卡式瓦斯爐有4大守則要記牢。鍋子別太大：鍋底不要蓋過瓦斯罐槽蓋。正確安裝：瓦斯罐缺口要朝上、對準導引片。認明標章：選購有CNS檢驗合格標籤的產品。檢查瓦斯罐狀態：避免鏽蝕或變形。

請繼續往下閱讀...

南市消防局也在年節前深入年貨大街、傳統市場和各大商場，展開「居家瓦斯安全」互動宣導，用趣味活動提醒大家：「熱氣騰騰，安全也要滿分！」

市長黃偉哲也叮嚀，台南人的圍爐火鍋最澎湃，大家在室內吃火鍋時，一定要記得打開窗戶，保持空氣流通，安全防護第一步就是不能因為怕冷就將門窗緊閉，空氣流通是防範危險的第一道防線。同時，烹煮年菜時也要養成「人離火熄」的習慣，這樣馬年才能吃得開心又安心。

春節圍爐火鍋要注意瓦斯安全守則。（南市消防局提供）

圍爐火鍋安全守則。（南市消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法