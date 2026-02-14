為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    春節連假首日出現返鄉人潮 張善政巡視軌道運輸、致贈福袋

    2026/02/14 11:19 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市長張善政至各大場站視察軌道疏運，還致贈福袋給返鄉的小朋友。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政至各大場站視察軌道疏運，還致贈福袋給返鄉的小朋友。（記者謝武雄攝）

    今天是春節9天連假第一天，機場捷運、高鐵桃園站、台鐵中壢及桃園車站都出現返鄉人潮，桃園市長張善政上午前往上述場站向值班人員發放福袋及禮品，慰問辛勞並表達感謝之意，同時也向旅客拜年；由於春節期間各大場站人潮眾多，除警方加強巡邏提高見警率外，相關單位也呼籲民眾配合現場人員引導，共同維護行車與乘車安全。

    交通局長張新福表示，今年春節連假長達9天，為因應返鄉及出遊需求，相關疏運措施已全面啟動，其中台鐵春節期間加開387列次、高鐵則加開395班次，機場捷運維持現行時刻表，並將視疏運狀況機動調整班次，另捷運、鐵路警察也加強年節期間的交通疏運及治安、防竊與識詐等工作。

    另桃園市政府官方網站統整航空、道路、軌道及公共運輸等各類交通資訊，並彙整重點場域疏運措施與服務電話，網站中亦提供各類交通與路況查詢APP下載連結，也推薦民眾下載「桃園輕鬆GO」手機APP，整合多元運具資訊，並提供行程與路徑規劃功能，協助民眾即時掌握交通動態。

    張善政表示，春節是闔家團圓的重要時刻，許多交通運輸同仁犧牲假期，堅守工作崗位，確保市民返鄉與出遊行程順暢、安全，市府對此表達最誠摯的感謝，也希望市民朋友能多給予鼓勵與支持。

    桃園市長張善政至各大場站視察軌道疏運，還致贈福袋給返鄉的小朋友。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政至各大場站視察軌道疏運，還致贈福袋給返鄉的小朋友。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政至機場捷運行控中心，還致贈禮品給值班人員。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政至機場捷運行控中心，還致贈禮品給值班人員。（記者謝武雄攝）

