金山警春節首創「空拍機」監控路況 核電廠禁區改CCTV接力

為因應長達9天的春節連假車潮，新北市金山警分局今年首度出動「空拍機」投入交通查報，讓指揮中心能即時精準調度警力，維持交通順暢。（記者林嘉東翻攝）

今（14日）是115年春節長假第一天，北海岸各大景點陸續湧現走春人潮。為因應長達9天的春節連假車潮，新北市金山警分局今年首度祭出科技執法，出動「空拍機」投入交通查報，透過高空俯視視角，讓指揮中心能即時精準調度警力。不過，萬里、金山地區因設有核一、核二廠，部分路段為無人機禁航區，警方將改由路口監視器（CCTV）接力監控，確保路況回報零死角。

金山警分局指出，北海岸沿線熱點包含野柳風景區、金山老街、財神廟及石門貝殼廟等，每逢春節必有大量車流。過去員警現地巡查時常受困於車陣，導致回報效率受阻；今年導入空拍機後，單一視角可同時監控3至4處路口，且移動迅速，大幅提升疏運效能。

請繼續往下閱讀...

由於萬金石地區擁有核一、核二廠等重要國家設施，警方強調，空拍機執勤會嚴格避開禁航區，針對無法飛行的路段，則利用路口監視器監控路況，並搭配現場交通疏導勤務，協助民眾避開壅塞路段。

金山警分局呼籲，連假期間車流量龐大，民眾行經壅塞路段時務必保持耐心，切勿任意變換車道或插隊，並嚴格遵循現場員警指揮，以防發生交通事故。警方也建議用路人可多收聽警察廣播電臺，即時掌握最新路況，以便提前避開塞車路段改道行駛。

為因應長達9天的春節連假車潮，新北市金山警分局今年首度出動「空拍機」投入交通查報，讓指揮中心能即時精準調度警力，維持交通順暢。（記者林嘉東翻攝）

為因應長達9天的春節連假車潮，新北市金山警分局今年首度出動「空拍機」投入交通查報，讓指揮中心能即時精準調度警力，維持交通順暢。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法