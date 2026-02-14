氣象署「月長期展望」出爐！ 兩波冷空氣南下變天

氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

中央氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」，第一週期中及第二週期中到期末，各有一波北方冷空氣南下，氣溫下降且轉雨，各地降雨機率都提高。

根據氣象署模式預測，未來第一週期中及第二週期中到期末，分別各有一波北方冷空氣南下，影響期間各地氣溫下降，北部及東北部較涼、中南部日夜溫差大，其它時間氣溫回升。

降雨方面，未來第一週（2月14日~2月20日）東半部及北部有局部短暫雨，其它地區大致多雲到晴，第二週（2月21日~2月27日）台灣周圍環境水氣增加，各地降雨機率略為提高。雨量指標顯示，未來第一週降雨訊號微弱，第二週降雨訊號略增。

溫度部分，根據模式溫度指標預測，未來第一週期初明顯高於氣候平均值，期中下降至接近於氣候平均值並維持到第二週期初，隨後至第二週期末再次下降至明顯低於氣候平均值。

不過，氣象署也指出，自第2週起溫度及雨量指標部分預報成員分散度較大，預報不確定性較高，請隨時留意氣象署最新預報資訊。

未來兩週溫度、降雨預測。（氣象署提供）

