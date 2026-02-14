東石港口宮春節擲筊 最大獎轎車每天送金媽祖與蘋果手機

港口宮主委陳慶堂說，擲筊搏金媽祖活動將於春節期間每天送出一尊。（記者丁偉杰攝）

嘉義縣東石鄉港口宮春節擲筊搏轎車、金媽祖活動將於2月17日（初一）至21日（初五）登場，獎品豐富有轎車、摩托車等大獎，每天送出一尊市價20幾萬元金媽祖及iPhone 17 Pro手機，總獎金逾300萬元，廟方今天舉行記者會，歡迎大家來廟裡走春祈福試手氣。

廟方主委陳慶堂今天舉行記者會，宣布新春活動即將展開，凡添香油錢1千元就可參加一次擲筊送轎車，添香油錢100元可參加一次擲筊送金媽祖及iPhone 17 Pro手機，擲出最多聖筊者就可將轎車、金媽祖、iPhone17 Pro等獎品帶回家。

春節期間廟方也舉辦憑身分證就可借發財金600元及過平安橋保平安、免費供應平安圓與花生糖供信眾吃平安。

陳慶堂說，擲筊搏轎車最大獎及第二獎分別為80多萬元、60多萬汽車各1輛，還有摩托車等獎品；金價上漲，金媽祖以1兩20多萬元市價購入，活動期間每天送出一尊市價20幾萬元金媽祖及iPhone 17 Pro手機，歡迎大家春節到港口春走春參拜祈求平安。

去年擲筊比賽吸引20多萬人參與，轎車大獎得主分別為76歲江進忠和5歲涂小弟，2人初賽皆擲出12聖筊，最後江進忠以8聖筊勝出，開回80萬元轎車，涂小弟喜獲2獎60萬轎車；年初五「平安金媽祖」組，剛滿1歲的白姓女童在家人協助下一口氣連擲出13個聖筊，成為去年最多聖筊紀錄。

東石鄉港口宮春節擲筊搏轎車、金媽祖活動，將於初一至初五登場。（記者丁偉杰攝）

港口宮春節擲筊搏轎車、金媽祖活動總獎金約300萬元（記者丁偉杰攝）

