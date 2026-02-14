為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃機春節旅運連破紀錄！單日16.7萬人次史上新高

    2026/02/14 10:57 記者劉信德／桃園機場報導
    一航廈報到櫃檯大廳擠滿排隊等候報到、托運行李的旅客。（記者劉信德攝）

    國人春節連假瘋出國，桃園國際機場旅運量接連改寫歷史紀錄！繼12日創下疫後單日運量新高16.1萬人次後，機場公司預估今日（14日）旅客量將衝上16.7萬人次，不僅再度刷新疫情後新高，更一舉超越疫情前2019年春節期間創下的單日16.6萬人次紀錄，寫下史上最高紀錄。

    回顧過去，桃機單日運量最高峰出現在2019年春節，當時創下16.6萬人次紀錄。如今隨著出國潮全面回溫，今年春節連日推升旅運高峰，從疫後最高一路突破至疫情前巔峰，營運量能與疏運效率備受考驗。

    實際觀察，出境大廳一早即湧現大量人潮。一航廈上午7時尖峰時段，排隊辦理托運行李的旅客幾乎塞滿整個出境櫃檯大廳，等候時間相對拉長。不過完成報到後，進入安檢流程約10至15分鐘即可完成，整體通關尚稱順暢。

    桃機提醒旅客，可善用官網查詢「航班運量整點人數預報表」，掌握各時段人流高峰，提早抵達機場；也可利用「出境安檢人流等候預估系統」查詢即時安檢等候時間，妥善規劃行程。

    為加速通關效率，桃機也提供四大撇步，協助旅客節省安檢時間：

    一、液體先行清空

    保溫瓶及飲料須於安檢前倒空。通過安檢後，機場內設有飲水機、販賣機與餐飲服務，可再行補充。

    二、電子設備提前取出

    手機、筆電、平板等電子設備須自隨身行李中取出，單獨置於安檢籃內檢查。行動電源應隨身攜帶並妥善保護，切勿託運。

    三、金屬物品預先卸除

    通過金屬探測門前，請先脫下外套、帽子、皮帶及身上金屬物品（含零錢），與隨身行李一併放入X光檢查儀。

    四、液體不得超過100毫升

    隨身攜帶上機的液體、膠狀及噴霧類物品，單一容器不得超過100毫升，並須裝入可密封透明夾鍊袋。安檢管制區前設有危安物品棄置箱，供旅客處理超量液體。

    櫃檯人員忙得不可開交。（記者劉信德攝）

    一航廈報到櫃檯大廳擠滿排隊等候報到、托運行李的旅客。（記者劉信德攝）

    一航廈報到櫃檯大廳擠滿排隊等候報到、托運行李的旅客。（記者劉信德攝）

    一航廈報到櫃檯大廳擠滿排隊等候報到、托運行李的旅客。（記者劉信德攝）

    一航廈報到櫃檯大廳擠滿排隊等候報到、托運行李的旅客。（記者劉信德攝）

    一航廈報到櫃檯大廳擠滿排隊等候報到、托運行李的旅客。（記者劉信德攝）

    一航廈報到櫃檯大廳擠滿排隊等候報到、托運行李的旅客。（記者劉信德攝）

