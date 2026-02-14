為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園運動場館大都初二開館 長者免費使用游泳池、體適能中心

    2026/02/14 10:36 記者謝武雄／桃園報導
    春節期間，民眾可利用各體適能中心器材，達到運動的目地。（記者謝武雄攝）

    春節連假期間為滿足民眾運動需求，桃園市政府所轄運動中心、場館，大部分除夕、初一休館外，初二就開始營業，另敬老愛心卡加值回饋福利政策於春節連假期間亦適用，持卡長者享有免費使用「游泳池」及「體適能中心」等福利，每月使用館內「游泳池」及「體適能中心」運動達12次以上者，即可向該場館領取100元折價券，用以折抵館內其他設施及課程費用。

    其中體育局管轄的桃園、中壢、八德、平鎮、蘆竹、觀音國民運動中心、南平運動中心、楊梅跆拳道暨運動場館（楊梅體育園區）及八德三號社會住宅微型運動中心，除夕、初一休館外，初二至初五從自上午8時營業至下午4時，初六起正常營業。

    桃園市立蘆竹羽球館除夕上午9時營業至下午4時，初一至初五上午9時營業至晚上10時；桃園市立游泳池除夕、初一休館，初二上午9時30分營業至下午4時，初三至初五上午8時營業至下午4時，初六起正常營業。

    此外，桃園市立田徑場於除夕至初六正常開放；中壢/中路網球場、中路運動公園足球場、平鎮雙連坡營區足球場暨射箭場及桃園南昌森林營區桌球館均於除夕至初二休館，初三起正常開放。

    體育局長許彥輝表示，春節期間難免暴飲暴食，容易導致體重增加及健康問題，建議可以選擇散步、快走、瑜珈等低強度運動，慢跑、游泳、重量訓練等中強度運動，或是進行短時間高強度運動，像是高強度間歇訓練（HIIT）等，提高身體代謝率來維持熱量消耗，減少因節慶期間所帶來的身體負荷。

