海拔2000公尺山林秘境回歸！雪霸雲霧步道封閉整修逾半年正式開放

步道階梯、木料欄杆與平台完成修復並強化止滑。（圖由雪霸國家公園提供）

雪霸國家公園觀霧遊憩區「雲霧步道」，全長約848公尺，自去年4月起分期封閉整修，如今已全部完工通過驗收，今（14）日正式全線恢復開放。適逢農曆春節連假展開，雪霸國家公園管理處歡迎民眾前往登山健行，體驗觀霧的山林之美。

雪霸國家公園管理處表示，雲霧步道全長約848公尺，是雪霸國家公園觀霧遊憩區內主要的環狀木棧步道。由於步道地處海拔2000公尺之高山，長期受濕氣與氣候影響，部分木質棧道出現老化損壞。

為維護遊客健行安全並提升環境品質，雪管處自去年4月起進行分期整修工程，全面汰換步道沿線破損的木棧板材，基礎部分採用鋼構件進行加固，並提升木棧鋪面的防滑性能，以強化整體路面的穩固與步行安全。經過長達逾半年的封閉整修，已全部完工通過驗收，並於今日正式全線恢復開放。

雪管處表示，雲霧步道由觀霧山椒魚生態中心旁進入，步行約20至30分鐘即可抵達步道高處平台。天氣晴朗時，可清楚遠眺雪山山脈的「聖稜線」以及榛山、鹿場大山等山景步道沿線偶有看到藍腹鷴的身影及聽到山羌的叫聲。步道難度適中，適合全家大小在春節假期前來踏青，呼吸新鮮空氣並欣賞高山美景及觀察高山自然生態。

雲霧步道全長約848公尺，自去年4月起分期封閉整修，今（14）日正式全線恢復開放。（圖由雪霸國家公園提供）

雲霧步道觀景平台可遠眺雪山山脈的「聖稜線」。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

