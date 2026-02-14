唱歌+閱讀 英語也能玩出認證 台南學生學英語新玩法

台南推「ReadPop@臺南」酷英網認證，引導學生在生活化情境中持續接觸英語。（記者洪瑞琴攝）

為了讓學生更愛學英語，也能自主練習，南市今年3月將推出「ReadPop＠臺南」酷英網認證計畫。主要對象是國小中、高年級與國中生，整合「閱讀認證」和「打歌學英語」兩大互動單元，讓學生在生活情境中持續接觸英語，把課堂學習延伸到日常生活，慢慢建立自主學習的能力和信心。

「閱讀認證區」依不同年級設計短篇英語讀本和理解題組，包含單字、語感及朗讀練習。學生完成20組題組且平均成績達90分以上，就能獲得認證；「打歌學英語認證區」則用英語歌曲加字幕練聽讀，完成20首歌曲練習且平均成績達90分以上就算通過。明確的任務和標準，幫助學生持續學習英語。

安南國中黃苡柔說，她去年參加這個計畫，透過「打歌學英語」一邊看MV一邊聽歌，學英語變得更有趣，也願意持續練習。閱讀認證區題材多元，像「My Dream in the Drawer」這篇文章讓她特別有共鳴。她覺得反覆練習不僅增加單字量，也提升聽力和閱讀理解，學英語更自然，也更有成就感。

新南國小4年級莊晏丞表示，他原本對自己英語不太有信心，但透過歌曲和閱讀認證系統化練習，慢慢建立學習節奏。每天短時間練習後，他感覺聽力和語感都進步了，看著歌曲反覆練習，理解速度也更順暢。

文元國小英語教師宋夏萍說，3、4年級學生對搭配動畫的歌曲很有興趣，學習動機和參與意願都提高；不過在挑戰過程中，對連音的辨識仍需反覆練習。從家長回饋來看，孩子在聽歌過程中接觸不同文化，能維持專注力，是節奏明快又吸引人的學英語方式。

教育局長鄭新輝表示，計畫邁入第2年，目標是讓學生把酷英網變成課堂外也能用的學習工具。去年就有1萬4589位學生參加，可見大家對生活化、數位化英語學習很接受。今年將持續推動並增加參與年段，希望學生能養成穩定學習習慣，提升未來與世界溝通的能力。

安南國中學生透過「ReadPop@臺南」酷英網學習英語。（南市教育局提供）

閱讀與歌曲雙軌認證助學生建立英語自信，新南國小推動「ReadPop@臺南」酷英網。（南市教育局提供）

