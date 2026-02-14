登大霸、走霞喀羅注意熊出沒 九九山莊周邊將建置AI預警系統

新竹分署的監測相機去年12月4日拍攝到台灣黑熊影像，距九九山莊約160公尺。（林業署新竹分署提供）

注意，熊出沒！春節連續假期開跑，預期入山活動人潮增加。林業及自然保育署新竹分署表示，近期在攀登大霸尖山途中的山屋九九山莊與霞喀羅國家步道周邊，發現了台灣黑熊的蹤跡，已新增告示牌並提供熊鈴，提醒入山遊客活動時提高警覺，做好防範措施，後續將在九九山莊周邊架設AI即時預警系統，以降低人熊遭遇風險。

新竹分署表示，為監測台灣黑熊族群潛在分布情形，分署委託野聲環境生態有限公司，於大鹿林道東線至九九山莊周邊架設15台紅外線自動照相機。近期團隊檢視影像資料發現，最靠近山莊的3台相機中，有2台分別於2025年11月及12月晚間7時左右拍攝到黑熊影像。其中1台相機距九九山莊僅約160公尺，初步判定為同一隻個體。

為強化登山安全，新竹分署在大鹿林道東線15K休息點與19K馬達拉溪登山口各設置1座「注意熊出沒」告示牌；告示牌下方設熊鈴掛置箱，提供山友借用，下山後原處歸還即可；佩戴熊鈴可讓山友在行進間製造聲響，以降低遭遇台灣黑熊的可能性。

新竹分署表示，九九山莊海拔高度2699公尺，為山友攀登大霸尖山前重要休憩據點。山莊工作人員於山友入住時，會加強對山友宣導人熊相遇的應變措施；同時儘量集中安排住宿房間，並要求自行炊煮的山友及協作團體妥善管理食物及廚餘，避免氣味誘引台灣黑熊靠近。後續規劃於九九山莊周邊架設AI即時預警系統，未來拍攝到黑熊即發出預警通知，以降低衝突發生的可能性。

此外，在霞喀羅國家步道也有發現台灣黑熊痕跡。新竹分署表示，去年12月，野聲團隊偕同養老部落黑熊巡守隊成員巡查並更換相機的記憶卡、電池時，在距白石駐在所約600公尺的相機旁樹上發現新的黑熊爪痕。提醒民眾登山結伴同行，並攜帶熊鈴、防熊噴霧或可發出聲響的器具。若在山區遇到黑熊，應保持冷靜與安全距離，避免靠近或追逐拍照。若發現黑熊入侵或遭誤捕受困等情事，請在確認自身安全後，通報新竹分署或林業保育署免付費專線：0800-000-930（您您您救山林）。

新竹分署設置監測紅外線相機，去年11月18日拍攝到台灣黑熊影像，距九九山莊約105公尺。（林業署新竹分署提供）

養老部落黑熊巡守隊去年12月間在白石駐在所周邊監測相機旁的樹上發現新的黑熊爪痕。（林業署新竹分署提供）

新竹分署設計2款小熊玲，放置「注意熊出沒」告示牌下方掛置箱。（林業署新竹分署提供）

大鹿林道東線15k休息點設置「注意熊出沒」告示牌，提醒山友提高警覺。（林業署新竹分署提供）

黑熊山林相見指南。（林業署新竹分署提供）

