春節住宿注意！ 宜縣頒禁令晚上10點後 民宿不能放煙火、唱卡拉OK

宜蘭曾發生住戶不滿民宿卡拉OK擾鄰，掛布條要求自律，卻遭不明人士潑漆的事件。（資料照）

很多民眾住民宿喜歡唱卡拉OK、放煙火，但深夜歡唱、施放煙火會有擾鄰問題；春節到了，情況恐怕更嚴重。宜蘭縣政府修正民宿經營及管制事項公告，設有卡拉OK者應加裝斷電裝置，夜間10點過後應強制斷電；此外，晚間10點至次日上午6點期間，禁止施放煙火，違者最高可處5萬元罰款。

縣府表示，近年民宿業者為吸引遊客入住，提供卡拉OK設備及烤肉用具供住客使用，但連棟式建物民宿因與鄰棟建物共壁，屢因夜間使用卡拉OK、烤肉及大聲喧嘩，造成鄰近住戶困擾，影響居住環境安寧及安全。

宜蘭縣政府為兼顧縣民生活及觀光發展，避免民宿擾鄰，在110年1月20日即公告宜縣民宿經營及管制事項，明定一般住宅、農舍、集合住宅及連棟式住宅內之民宿，每日夜間10點後至翌日上午8點，禁止使用卡拉OK或烤肉、喧嘩，並於住宿須知內載明。

此措施已施行一段時間，很多民宿仍有深夜歡唱，引起民怨情形，爭議不斷；此外，年節施放煙火也成常態都嚴重擾鄰，當年並未納入管制，縣府檢討後決定針對吵鬧作為、煙火施放管制加以嚴管，因此修正「民宿經營及管制事項公告」，並於今年2月初發布實施。

新的公告內容包括：連棟建物民宿於核發登記證時，倘有設置卡拉OK者，應加裝卡拉OK斷電裝置，並確認正常運作，夜間10點過後強制斷電。另，民宿於每日晚間10點至次日上午6點期間，不得施放行走類、飛行類、升空類、爆炸音類、摔炮類及其他類會產生爆炸音或笛音等，足以妨礙安寧之爆炸煙火。

縣府表示，若有違反上述情形，民宿業者最高可處新臺幣5萬元罰鍰，經宜蘭縣政府確認裁罰確定者，民宿負責人須到縣府參加輔導訓練，強化經營管理及法規認知。

縣府工商旅遊處指出，近來民宿住客施放煙火擾鄰情形增加，此次修正公告特別將煙火施放行為納入管制，尤其春節到了，特別提醒業者與住客注意，而卡拉OK仍為民宿擾鄰主要來源，此次修正也加強了管制措施。

宜蘭縣新頒煙火禁令，民宿晚上10點後，不得施放煙火；圖為冬山鄉花火節活動，僅為示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

