為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    過年招財新都市傳說！神秘「櫃台三寶陣」爆紅

    2026/02/14 10:05 記者許國楨／台中報導
    有當舖業者也跟風擺設，希望迎來好兆頭招財。（民眾提供））

    有當舖業者也跟風擺設，希望迎來好兆頭招財。（民眾提供））

    農曆春節各行各業忙著除舊布新，希望新年開市迎來好兆頭，最近社群平台瘋傳一套被稱為「櫃台開運三寶陣」都市傳說，櫃台擺上剪刀、一杯水，再把計算機按出「88888」等吉祥數字，並朝向店門口擺放，就能招財、擋煞、穩住業績，畫面曝光後，不少店家趁著年前大掃除紛紛跟風，也在網路掀起熱議。

    台中有蝦料理吃到飽餐廳謝姓老闆笑說，過年本來就講究喜氣，「反正整理櫃台順便擺一下，求個開市紅盤也好」，當舖業者阿全也認為，過年圖的就是好彩頭，「擺了心安、生意順，何樂不為？」還有網友分享，老闆今年過年前特地重新調整櫃台擺設，「不知道是不是心理作用，但生意真的比較順」。

    也有人直言，看到計算機滿滿的「8」，心情自然就好，「過年就是要吉利」，有命理師分析，櫃台象徵「財庫」，過年前重新調整佈置，就像替新年度開運，剪刀屬金，有制煞、斷是非與防小人象徵，刀尖朝門口代表將負能量擋在外，水在五行主財，象徵財源流動，需保持乾淨清澈。

    至於計算機則代表進帳，數字「8」諧音發財，連續顯示更具吉祥寓意，對命理也有研究的阿全也補充，來年為火氣旺盛之年，透過金、水元素互相制衡，有助於形成象徵性的「財氣循環」，剪刀防煞、水聚財、數字催旺，組合成民間流傳的開運配置。

    簡單、不花錢、又充滿儀式感的「櫃台三寶」，已從都市傳說變成年節熱門話題，這類擺設雖能增添過年氣氛與信心，但真正決定生意長久的，仍是服務品質與誠信經營。

    網路熱議「櫃台開運三寶陣」都市傳說。（擷自謝老闆臉書）

    網路熱議「櫃台開運三寶陣」都市傳說。（擷自謝老闆臉書）

    「剪刀＋水杯＋計算機」被稱為「櫃台開運三寶陣」。（民眾提供）

    「剪刀＋水杯＋計算機」被稱為「櫃台開運三寶陣」。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播