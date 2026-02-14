過年招財新都市傳說！神秘「櫃台三寶陣」爆紅

有當舖業者也跟風擺設，希望迎來好兆頭招財。（民眾提供））

農曆春節各行各業忙著除舊布新，希望新年開市迎來好兆頭，最近社群平台瘋傳一套被稱為「櫃台開運三寶陣」都市傳說，櫃台擺上剪刀、一杯水，再把計算機按出「88888」等吉祥數字，並朝向店門口擺放，就能招財、擋煞、穩住業績，畫面曝光後，不少店家趁著年前大掃除紛紛跟風，也在網路掀起熱議。

台中有蝦料理吃到飽餐廳謝姓老闆笑說，過年本來就講究喜氣，「反正整理櫃台順便擺一下，求個開市紅盤也好」，當舖業者阿全也認為，過年圖的就是好彩頭，「擺了心安、生意順，何樂不為？」還有網友分享，老闆今年過年前特地重新調整櫃台擺設，「不知道是不是心理作用，但生意真的比較順」。

也有人直言，看到計算機滿滿的「8」，心情自然就好，「過年就是要吉利」，有命理師分析，櫃台象徵「財庫」，過年前重新調整佈置，就像替新年度開運，剪刀屬金，有制煞、斷是非與防小人象徵，刀尖朝門口代表將負能量擋在外，水在五行主財，象徵財源流動，需保持乾淨清澈。

至於計算機則代表進帳，數字「8」諧音發財，連續顯示更具吉祥寓意，對命理也有研究的阿全也補充，來年為火氣旺盛之年，透過金、水元素互相制衡，有助於形成象徵性的「財氣循環」，剪刀防煞、水聚財、數字催旺，組合成民間流傳的開運配置。

簡單、不花錢、又充滿儀式感的「櫃台三寶」，已從都市傳說變成年節熱門話題，這類擺設雖能增添過年氣氛與信心，但真正決定生意長久的，仍是服務品質與誠信經營。

網路熱議「櫃台開運三寶陣」都市傳說。（擷自謝老闆臉書）

「剪刀＋水杯＋計算機」被稱為「櫃台開運三寶陣」。（民眾提供）

