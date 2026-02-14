為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    民生過春節民生水電超關鍵 提前防範才不會過年變受苦

    2026/02/14 09:42 記者洪瑞琴／台南報導
    台電在年節期間調度人力持續提供服務，確保用電系統正常運作。（南市經發局提供）

    春節連假將至，家家戶戶用電、用水量勢必增加，穩定的民生供應成為安心過年的關鍵。台灣電力公司與台灣自來水公司表示，年節期間均已完成整備並安排人員全天候值班待命，確保供電與供水系統正常運作，避免突發狀況影響民眾生活品質。

    台南市長黃偉哲指出，穩定水電是市民安心過年的基本條件，感謝台電與台水同仁在春節期間仍堅守崗位、維護公共設施。他也提醒民眾把握年前大掃除時機，一併檢查家中電器與電線是否老化、插頭是否鬆動或積污，以降低用電風險；若外出走春或返鄉，也記得關閉不必要電器，既安全又省電費。

    此外，為避免過年期間用水量集中造成不便，市府建議民眾提早進行居家清潔與儲水準備，並養成節水習慣，共同珍惜水資源、維持公共系統穩定。

    經發局長張婷媛表示，市府已與台電、台水建立春節應變與通報機制，如遇突發停電或供水問題，可即時啟動處理流程。民眾若於年節期間發現停電或用水異常，可撥打台電1911或台水1910客服專線，相關單位將迅速派員協助，確保大家安心過好年。

    台水發電機整備巡檢，確保春節期間用水穩定供應。（台南市經發局提供）

