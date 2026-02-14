南苗市場湧春節採買人潮 警加強徒步巡守

員警以徒步方式增加市場及周邊安全巡守，除盼藉由增加見警率，嚇阻犯罪，也利突發事故機動處置。（圖由警方提供）

苗栗市最大傳統早市南苗市場於4日發生砍人事件，造成1名警員重傷，幸已於昨天康復出院；隨著年節到來，南苗市場採買人潮湧現，縣議員鄭碧玉於議會臨時會中關心民眾人身及財物安全，苗栗警分局啟動春節期間肅竊及安全維護勤務，每日上午8點至中午12點，編排警力於市場內徒步巡守，讓市場攤商及採買民眾安心過好年。

苗栗警分局表示，年度加強重要節日安全維護工作自2月9日起至2月23日止，為期15天；分局為了讓採買年貨的民眾安心，特別請鄰近市場的南苗派出所安排警力，每日上午8點至12點，以徒步方式增加市場及周邊安全巡守，除盼藉由增加見警率，嚇阻犯罪，也利突發事故機動處置。

請繼續往下閱讀...

此外，苗栗警分局提醒鄉親，人潮往往是扒手最好的掩護，人群中要確保包包在視線及雙手能觸及的範圍，若是與他人發生碰撞，隨時查看自身財物，另外，貴重物品要放入背包內袋，相機、手機避免以頸繩垂掛，養成防竊好習慣、避免錢財外露，才能守護財物安全。

苗栗警分局啟動春節期間肅竊及安全維護勤務，上午8點至中午12點，編排警力於南苗市場內徒步巡守。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法