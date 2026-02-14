金門2善心人士再送暖 41兒少足感心

小朋友能挑到自己喜歡的鞋子都很開心。（圖由金門縣政府提供）

金門2位善心男女今年再展愛心，於農曆春節前夕提供免費鞋券給41名來自脆弱家庭的兒童及青少年，期盼他們在寒冬中依然能感受到來自社會的支持與溫暖關懷，踏出迎向嶄新一年的第一步。

縣府表示，這次的愛心行動是住金門東半島金湖鎮、金沙鎮2名不具名的善心人士再次發起，除了延續去年與金湖社會福利服務中心合作的良好經驗，基於對中心專業服務的信任，2人也主動與中心社工督導討論服務方向，透過社工訪視與需求評估，針對金東地區脆弱家庭兒童及青少年的生活需求，將資源妥善運用於孩子身上，也確保愛心發揮最大效益。

縣府指出，2位善心人士秉持「不限金額、重在陪伴」的理念，希望透過支持，陪伴孩子在成長過程獲得更多安全感、自信心與前進的力量，選擇以鞋券的方式，讓這些來自脆弱家庭的兒童及青少年，持鞋券到「鞋全家福」挑選喜愛的款式與合適的尺寸。

社工督導夏何君君說，一雙合適的鞋不僅滿足基本生活需求，更象徵社會對孩子成長的支持與肯定；再透過專業社工的陪伴，讓愛心不只是一次性的物資捐贈，而是成為支持孩子前行的重要力量。

社工表示，許多孩子選鞋過程流露出期待與喜悅，試穿到心儀鞋款開心與社工分享，再寫下感謝卡：「謝謝您的愛心，讓我買雙亮亮的鞋子，我很喜歡」「一直很嚮往別人能穿上很酷的球鞋，奔向自己的夢想邁進」，這些看似微小卻具體的幸福經驗，讓社工也能感受這分捐贈的行動，對脆弱家庭的孩子是一股暖流。

縣府社會處王茲繐說，善心人士連續2年主動投入資源，展現對縣府社福體系與專業社工服務的高度信任與肯定，還有鞋全家福金門店的熱心支持，都是支持並推動社會展現溫度且正向發展的前進動力。

