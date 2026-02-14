菊島王爺爺幸福滿堂 農曆春節前歡度百歲壽誕

澎湖榮服處處長余熙明，率隊前往王家賀壽。（澎湖榮服處提供）

澎湖縣榮民服務處在春節前夕，為百歲榮民王永蕃爺爺舉辦溫馨慶生會，處長余熙明偕同副處長、輔導員、社區服務組長及志工至家中歡度百歲壽誕，由處長轉贈總統及行政院長壽屏，並代表輔導會主任委員致贈納福金鎖、生日蛋糕、壽桃等賀禮，恭祝王爺爺福如東海、壽比南山，並祝福其馬年龍馬精神、馬年安康、福壽雙全，場面温馨感人、滿溢歡樂氣息，與會家屬並感謝輔導會對功在國家的老榮民照顧之用心。

王爺爺1927年2月出生於察哈爾省，服役於陸軍，經歷抗戰及剿匪時期，期間認真負責，深獲長官及同袍肯定，於1979年以官拜陸軍中校階級退伍，一生奉獻於國家、部隊與家庭，是所有榮民護國愛家的最佳寫照。

請繼續往下閱讀...

王爺爺退伍後致力照顧家庭，最愛說的一句話是「不求榮華富貴，但求家庭幸福、身體康健」，如今2個女兒盡孝照顧，王奶奶在身邊陪伴共享天倫，王爺爺是全家人的寶。

對榮服務處余處長偕同幹部、志工們前來祝壽，王爺爺滿心歡喜，溢於言表；余處長表示，感謝榮民前輩將青春歲月貢獻給國家，壯時投身軍旅、無怨無悔貢獻所長；並讚揚其女兒在旁用心照顧的孝心，是長輩期頤之年的最大福份。榮服處以服務照榮民（眷）為職志，真心關懷每一位榮民長輩，並帶給他們溫馨的感受和最有力依靠。

王永蕃爺爺百歲壽誕，兒孫滿堂團圓慶祝。（澎湖榮民服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法