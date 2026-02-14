最美情人節禮物！病房變禮堂 醫護助癌末父見證愛女出嫁

花蓮慈濟醫院安寧病房化身婚禮現場助末期病人圓夢見證女兒出嫁，新娘跟病禢上的父親說他親自參加了女兒婚禮。（花蓮慈院提供）

今天是西洋情人節，花蓮慈濟醫院安寧病房化身婚禮現場助末期病人圓夢！罹患肝癌末期的70歲陳姓男子，心中最掛念的是尚未出閣的小女兒。為了圓老父親最後的心願，原本定於6月的婚禮兩度提前，趕在農曆春節前夕及陳男與妻子的結婚紀念日當天，在醫院病房內完成儀式。醫護團隊更化身婚禮顧問，將病房佈置成溫馨禮堂，讓老父親在欣慰的微笑中，親眼見證女兒託付終身。

花蓮慈濟醫院指出，70歲的陳先生長期受肝硬化與肝癌所苦，今年初因身體多處疼痛急診，檢查發現腫瘤復發且已廣泛轉移至骨骼。面對生命終點，陳男心中始終有個遺憾，就是放心不下最小的女兒。小倆口原訂6月才要舉辦婚禮，但考量父親病況不樂觀，家屬先是把婚期移至2月14日情人節，沒想到陳男體力在2月初驟降，為了確保老父親能清醒參與，家屬與醫療團隊商討後，決定趕在12日在病房內完婚。

巧合的是，2月12日當天正是陳男與妻子的結婚紀念日。花蓮慈院護理團隊得知後，決定全力「助攻」，護理長周云鵑與護理人員在短短數日內，秘密與新娘連繫，並動手把安靜的病房佈置成婚禮現場。當天，病房內掛起粉色系背板、擺滿鮮花，醫療團隊甚至還貼心製作了祝福影片，讓肅穆的醫療空間瞬間充滿了溫馨氛圍。

婚禮當天，新娘身著太魯閣族禮服與泰雅族的新郎緩緩走入病房。新娘強忍淚水，伏在父親耳邊用母語輕聲訴說：「已經結婚了，您也一起參加了。」原本虛弱、意識模糊的陳男，在見到女兒穿上白紗的一刻，臉上露出久違且欣慰的笑容。女兒不捨地在父親臉上深深一吻，新郎則緊緊握住新娘的手，在病榻前向岳父許下承諾：「會用心好好照顧您的寶貝小女兒。」場面讓在場觀禮的家屬與醫護人員全紅了眼眶。

新娘阿姨感動的說，原本家屬計畫回部落簡單辦理，沒想到醫院竟然比他們還用心，主動提供場地並精心佈置，護理團隊甚至細心到協助聯繫牧師與親友，這種視病如親的溫暖，遠遠超過了醫療專業的範疇，圓了全家人、尤其是父親此生最後的心願。

病房副護理長林怡瑄說，醫療照護不只是冰冷的藥物與器材，更是一份有溫度的陪伴。陳先生對於自己的病況早有察覺，唯一的執著就是想看到小女兒圓滿，透過安寧團隊的介入與心理支持，醫療團隊很高興能陪著病人走完這段「圓夢」之路。

