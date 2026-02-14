毛孩春節平安指南 台東年節寵物醫療不打烊

春節連假期間，台東天天都有動物醫院看診。（記者黃明堂攝）

農曆新年家家戶戶忙著除舊佈新，但對於飼主而言，最擔心的莫過於毛孩在連假期間突然身體不適。為了讓台東的飼主們能安心過好年，縣府特別彙整了各動物醫院的診療資訊。在長達10天的假期中，雖然多數醫院選擇部分時段休診，但仍有幾間「守護神」級別的院所提供天天看診的服務。

根據最新的春節營業時間表，中華動物醫院與專一動物醫院展春節連假天天都有開門服務。其中中華動物醫院更是在除夕至初六期間，維持每日13:00至16:00的門診照護，並提供寵物火化與冰櫃放置服務，需注意年節期間會酌收300元的額外費用；專一動物醫院則是在連假中段皆維持下午時段營業，讓急需醫療支援的家長不致求助無門。

請繼續往下閱讀...

此外，班比動物醫院也是春節期間的強力後盾，從2月15日（初一前夕）至初四，每天 10:00到22:00都有提供診療，但院方提醒年節加收費用需事先電洽。相較之下，台東縣收容中心則在2月15日至19日（小年夜至初三）期間暫停對外開放與火化服務，直到初四、初五才恢復部分時段開放。

動防所提醒飼主們，過年期間鞭炮與煙火聲響頻繁，容易導致毛孩受驚走失，務必檢查家中門窗防護並繫好牽繩。由於醫院營業時間可能因現場狀況調整，建議出發就診前務必先撥打電話確認，以免白跑一趟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法