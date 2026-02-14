為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖農曆春節好去處 澎湖生活博物館「菊島潮境」迎賓

    2026/02/14 08:47 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖生活博物館菊島潮境，提供新春好去處。（圖由澎湖縣政府文化局提供）

    澎湖生活博物館菊島潮境，提供新春好去處。（圖由澎湖縣政府文化局提供）

    澎湖縣政府文化局為讓澎湖生活博物館展場空間多元運用，增加動態性展示，去年爭取中央經費補助，將原本環形劇場做空間改善調整及規劃，藉由沉浸式的虛擬實境互動體驗，讓參觀民眾能夠認識澎湖周遭海域的常見海洋生物和澎湖潮間帶生物，並兼具生態保育意義，自即日起開放參觀。

    「菊島潮境」展區位於澎湖生活博物館3樓，分「海洋世界彩繪牆」和「地板互動投影」2部分。海洋世界彩繪牆上有鯨鯊、海龜、水母、耳帶蝴蝶魚與河豚等12種生物在虛擬的海洋中自在悠游，參觀民眾能自行選取喜愛的生物彩繪卡，當個小畫家，彩繪後經過掃描，則會立刻進入彩繪牆裡，也成為海底世界的一員。

    地板互動投影的小遊戲裡，有章魚、海星、海兔與珊瑚等10種澎湖潮間帶生物，當你踏進海水內，遇到這些生物時，不要踩到牠們，不然會受傷，最好能保持距離觀察牠們。可是在虛擬實境的空間中，可以盡情互動，沒有受傷之虞。

    「菊島潮境」展區為常設展，開放時間為每週4至週2上午9點至下午4點半（休館時間：每週三、農曆除夕、館方另行公告之必要休館時間），來澎湖生活博物館參觀時，記得要來體驗喔！會成為今年澎湖農曆連續假期好去處。

    菊島潮境透過虛擬遊戲互動，呈現美麗海洋世界。（圖由澎湖縣政府文化局提供）

    菊島潮境透過虛擬遊戲互動，呈現美麗海洋世界。（圖由澎湖縣政府文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播