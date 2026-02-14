春節連假衝花蓮免驚！蘇花初一最塞、太魯閣限時放行 攻略一次看

花蓮市區中正路、中華路、中山路「金三角」及東大門夜市將是重點疏導區域，警方已規劃警力部署，遇有併排停車或突發壅塞將立即強制排除。（記者王錦義攝）

農曆春節長達9天的連假今天開始，預估將有返鄉及觀光客到花蓮，根據公路局預估，蘇花路廊南下高峰將落在17日（初一），北上則以21日（初五）最為壅塞。為了確保交通不打結，警方除針對市區金三角商圈實施彈性管制，太魯閣中橫公路也將採取限時放行，並在市區新增200格免費停車位，呼籲用路人提前規劃，避開塞車尖峰。

根據交通部公路局提供的預估，今年春節連假自14日至22日止，蘇花路廊南下進入花蓮的高峰預期出現在17日（大年初一），單日總量恐達1萬6000輛次，塞車時段從清晨5點就會開始，一直持續到下午4點。

至於收假北上的高峰則落在21日（大年初五），預估車流量高達2萬1000輛次，預估從上午10點起可能一路塞到隔日凌晨1點。新城警分局也提醒，蘇花改將針對21公噸以上大貨車實施禁行管制，並視狀況開放大客車行駛路肩，請駕駛人多加留意。

另外，計畫前往太魯閣賞景的遊客要注意了！中橫公路東段在連假期間實施交通管制，天祥至太魯閣口（167.7K至184.5K）： 每日早上7點至下午5點半採單向輪放，每日各僅放行6次（含7時、17時雙向放行），且下午6點後實施夜間封閉，建議遊客務必看準放行時間，以免在峽谷中苦等。

花蓮市區每逢年節「一位難求」的情況，今年可望稍微緩解。花蓮縣政府特別向國產署借地，在花蓮市三民街（原檢察長舊宿舍土地）規劃200格免費臨時停車位，自2月14日起至3月3日全時段開放。

花蓮警分局長鍾國楨指出，市區中正路、中華路、中山路「金三角」商圈及東大門夜市將是重點疏導區域，警方已規劃警力部署，遇有併排停車或突發壅塞將立即強制排除。民眾可利用「花蓮交通e點通」網站即時查詢剩餘車位數，並多利用重慶市場、美崙市場等周邊路段的智慧停車導引系統。

【春節交通攻略小筆記】

蘇花南下最塞：2/17（初一）05:00-16:00

蘇花北上最塞：2/21（初五）10:00-隔日01:00

中橫交管：天祥至閣口每日僅放行6次（07:00-17:30間）

停車紅利：花蓮市三民街200格免費停車場（2/14起）

