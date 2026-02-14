台東波浪屋打造部落文化旅遊櫥窗 新春原鄉漫遊從這裡出發

台東縣政府在舊站特區的波浪屋打造的「部落文化旅遊櫥窗」。（記者黃明堂翻攝）

新春佳節將至，台東縣政府在舊站特區的波浪屋打造了全新的「部落文化旅遊櫥窗」，作為部落旅遊前哨站，不僅串聯了市區與原鄉的觀光橋樑，更成為旅人春節造訪台東時，探索深度原民文化的最佳入門指南。

台東縣政府表示，台東波浪屋一直是在地文創與原民產業的匯聚點，此次在原住民族委員會的經費支持下，正式將此地升級為提供一站式服務的部落旅遊導引服務平台。縣長饒慶鈴指出，縮短旅人與部落之間的距離，讓遊客在市區漫步時，就能透過這個櫥窗看見部落的產業與遊程，進而真正走進原鄉，帶動部落產業的永續發展。」。

請繼續往下閱讀...

這座旅遊櫥窗的魅力在於其沉浸式的文化五感體驗，整合了全縣多元的部落路線與「台東部落食尚」特色店家資訊，無論是想尋找道地美食還是體驗手作文化，遊客都能在櫥窗內迅速鎖定心儀的行程。

因應2026年綠色旅遊新主張，櫥窗所推薦的部落行程皆以減碳、永續及在地化為核心，推廣與自然共好的深度旅行。縣府原民處強調，這扇通往部落的大門，將持續串連餐飲、商品與文化導覽，為國內外旅客提供最具底蘊的諮詢空間。春節假期可從這座充滿活力的櫥窗出發，開啟一場專屬於自己的原鄉慢活之旅。

台東縣政府在舊站特區的波浪屋打造的「部落文化旅遊櫥窗」。（記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法