閃亮夜景！西螺大橋1.3公頃燈海點亮 延平老街5000燈籠美翻

延平老街被超過5000顆彩繪燈籠點綴，非常漂亮。（記者李文德攝）

美極了！西螺鎮公所迎接馬年新春，將西螺大橋蝴蝶公園1.3公頃園區打造為燈海，即日起至3月15日舉辦「馬妮耀西螺」燈節，配合三大主軸活動，讓耀眼花燈陪民眾過新春，此外西螺福興宮也舉辦迎春燈節，超過2公里逾5000顆燈籠照亮延平老街，令不少人讚嘆「好漂亮」。

西螺公所燈節，由四河分署長張朝恭、立委劉建國、西螺鎮長廖秋萍、縣議員洪如萍見證下啟燈。廖秋萍表示，燈會主題為「馬妮耀西螺」，以生肖馬年、遊樂園旋轉木馬與歐洲廣場噴水池為設計主軸，其中高7尺的主燈「馬妮」將飛馬作為意象，象徵自由、速度與力量，傳遞無限可能與突破界限的精神。

廖秋萍指出，除主燈外，更結合蝴蝶公園地貌及藝術裝置，打造雲林最大1.3公頃燈海，呈現夜間蝴蝶飛舞大橋旁美景，活動將持續至3月15日，每天晚間6至10點30分啟燈，主燈秀每30分鐘一場至9點30分，另外還有「氣球星光道」、「彩虹糖果谷」、「神秘樹精靈」、「穗穗平安」與「蝴蝶漫步道」等特色燈區，營造全齡共賞光影嘉年華，讓外地遊客體驗西螺魅力。

另，福興宮迎春燈節在董事長楊文鐘、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、縣議員李明哲等共同啟燈，楊文鐘表示，今年迎春燈節結合彰化、雲林共60所濁水溪南北岸國中小學生彩繪，總共匯集超過5000顆燈籠照耀延平老街，總長超過兩公里，還有Q版太平媽主燈，文武財神、文昌帝君等副燈，活動至3月8日，歡迎民眾前來賞燈。

西螺燈會即日至3月15日登場，主燈「馬妮」具有特色。（記者李文德攝）

1.3公頃的蝴蝶公園打造為燈海。（記者李文德攝）

西螺鎮公所「馬妮耀西螺」燈會即日至3月15日登場。（記者李文德攝）

