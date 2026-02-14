為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖花火節行銷全面啟動 澎湖機場率先換裝七龍珠主題形象

    2026/02/14 08:46 記者劉禹慶／澎湖報導
    踏入澎湖第一眼，就是七龍珠Z廣告看板。（澎湖縣政府提供）

    踏入澎湖第一眼，就是七龍珠Z廣告看板。（澎湖縣政府提供）

    澎湖國際海上花火節行銷正式起跑！澎湖縣政府表示，今年花火節「擴大辦理」，除活動規模創歷年新高外，整體行銷策略亦同步升級，從空中、機場門面到全台重要交通節點與百貨商圈，展開全方位、多層次整合曝光，為今年夏季盛會提前暖身。

    澎湖縣政府為了讓旅客踏上澎湖的第一時間就能感受節慶氣息，已率先完成澎湖機場場站的視覺更新。包含機場外圍大型牆面、入境出口燈箱及圍欄等，全面換裝《七龍珠 Z ‧ 澎湖夏日花火大會》主題形象，形塑「入境即見花火」的城市品牌第一印象。此外，透過與華信航空合作推出的「七龍珠Z花火專屬主題WEB電子登機證」，讓行銷觸角延伸至雲端，無所不在。

    除澎湖機場場站外，自3月起至6月底，將陸續於台灣本島北、中、南重要交通節點及公共場域進行多媒體廣告投放，形式涵蓋大型LED電視牆、燈箱、數位看板等，宣傳熱點包含機場、捷運站、高鐵、公路客運交通轉運樞紐及大型商圈，其中更首度進駐高鐵台北站大廳層媒體版位，鎖定高流量通勤族與都會消費族群。

    今年花火節於4月20日及27日辦理試放場，5月4日正式開幕，展演至8月25日閉幕，總計33場次，為歷年之最，透過整合式媒體策略提前累積品牌聲量，花火節不僅是一場夏日盛會，更是澎湖年度觀光的重要推進引擎。花火節相關活動內容，請民眾持續關注「澎湖國際海上花火節」官方社群平台。

    澎湖機場門面，被七龍珠Z攻佔。（澎湖縣政府提供）

    澎湖機場門面，被七龍珠Z攻佔。（澎湖縣政府提供）

    圖
    圖 圖 圖
