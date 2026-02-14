連假首日國道清晨飆1.9倍車流！ 上午7地雷路段要避開

高公局預判國道今天上午有7處重點壅塞路段。（資料照）

今天（14日）是春節連續假期第一天，交通部高速公路局說明，今天凌晨0時到5時，國道平均交通量達7.7百萬車公里，是年平均平日4.0百萬車公里的1.9倍；預估今日交通量為105百萬車公里。

高公局指出，目前全國道路況均大致正常，截止上午7時，交通量為13.0百萬車公里，今日相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另行車務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

春節國道注意事項。（高公局提供）

國道北區南向預測。（高公局提供）

國道中區南向預測。（高公局提供）

國道南區南向預測。（高公局提供）

