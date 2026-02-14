走春升級版 挑戰台南公車極點全制霸

大台南公車站牌極西點「國聖港燈塔」。（擷自「運轉台南好交通」交通局粉專）

春節出遊想玩點不一樣的？從山線到海角蒐集極點站牌！台南市幅員廣、地形多變，大台南公車「極東、極西、極南、極北與最高站」5大特色站點，加上近年推動的偏鄉小黃公車（2人以上共乘，須提前1日預約），公車迷也能用公共運輸完成一趟尋牌知識趣味之旅。

最西站已移至「國聖港燈塔」，原本位於七股黑面琵鷺賞鳥亭的站牌，2024年隨路線調整遷移。藍28小黃公車行經奇美佳里分院（預約站牌）-佳里站-佳里榮民之家-國聖港燈塔（預約站牌），成為「台灣本島公車站牌極西點」。

最東站則是南化關山里的龍眼林站，路線自玉井深入山區，全程約70公里，是台南最長公車線，也像一趟山林探險。2024年起，綠29更試辦關山里「隨招隨停」，便民服務再升級。

最北端站牌位於白河蓮潭社區的大安宮站，黃15自白河站出發，行經白河區公所、賞蓮大道與廣安里等地，蓮花季時更是熱門賞花接駁點。此外，後壁火車站、黎明江山社區設有預約站牌，方便民眾轉乘火車。

最南端則落在關廟紅13「南雄橋站」，從關廟轉運站出發，一路開往高雄阿蓮沿途行經北勢里、深坑國小、布袋、龜洞、南雄橋、高雄阿蓮，是重要的通勤接駁線。

若想挑戰高度，最高站非梅嶺莫屬，海拔627公尺，沿途能眺望嘉南平原與曾文水庫，登山步道與山產美食一次收集。平日由綠22提供8班次服務；假日則有台灣好行梅嶺線18班次運行。

春節連假不妨換種玩法，用公車串起山海極點，一站一章打卡，自助遊或公車迷可以分段完成，讓新年旅程多點探險感與成就感。

大台南公車站牌極東點「龍眼林」。（擷自「運轉台南好交通」交通局粉專）

搭公車遊梅嶺，順道品嘗梅子雞。（記者洪瑞琴攝）

大台南公車站牌極北點「大安宮」。（擷自南市交通局粉專「運轉台南好交通」）

大台南公車站牌最南端關廟紅13「南雄橋站」。（記者洪瑞琴攝）

