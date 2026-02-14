來桂子山「打麻將」過年 闖關湊大三元

水交社文化園區推出春節限定「方城之戰大三元」闖關遊戲，以傳統麻將文化為靈感設計尋寶任務。（南市文化局提供）

水交社文化園區於農曆春節連假推出「水交社新春同樂會－馬上來過年」，2月18日至21日（初二至初五）連續4天熱鬧登場。活動融合馬年節慶氛圍與眷村歷史記憶，規劃年味市集、藝文展演、文化走讀與互動闖關，打造適合全齡同遊的走春景點，讓民眾在熱鬧喜氣中感受年節文化。

「水交社好年市集」集結特色品牌與節慶小物，營造濃厚過年氛圍；「走馬來看戲」則邀請漢霖民俗說唱藝術團帶來相聲演出，並安排街頭藝人輪番登場，讓傳統說唱與現場表演交織出歡樂年味。另有「桂子山文化走讀」導覽行程，串聯戰鬥機展示、Air台南館及歷史展區，帶領民眾深入認識水交社軍事與眷村發展軌跡。

互動亮點「方城之戰大三元」闖關遊戲，以傳統麻將文化為靈感設計尋寶任務，於園區及桂子山周邊設置象徵吉祥的「大三元」牌型，民眾蒐集指定牌型即可兌換限定春聯與紅包袋，還有成語挑戰、摸牌競賽與年節零食互動，讓參與者邊玩邊學、年味滿滿。園區亦呈現空軍文化特色，曾駐紮於此的雷虎特技小組使園區享有「雷虎的故鄉」之名，現場也販售雷虎主題商品與飛行服體驗，增添紀念價值。

同期間二空新村園區亦舉辦新春市集、書法揮毫與紅包袋DIY活動，初一至初三可來走走。初三下午更有限量發送由大衛卡利與朱品璇合作的「馬年靈感奔馳微繪本」，邀請民眾寫下新年心願。整體活動結合歷史、藝術與節慶體驗，讓走春不只是逛景點，更成為一場充滿文化溫度的春節旅程。

水交社文化園區布置年味氛圍。（南市文化局提供）

「水交社新春同樂會－馬上來過年」節目精彩。（南市文化局提供）

