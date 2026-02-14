澎湖傳承百年元宵乞龜文化 感受海島獨特熱鬧節慶

澎湖元宵乞龜活動，部分廟宇提前至春節連假起跑。（澎管處提供）

為了迎接新的一年，澎湖縣政府與交通部觀光署澎湖國家風景區管理處攜手推出系列新春與元宵慶典活動。從春節開始的熱鬧氛圍將一直延續至元宵，透過全台獨有的元宵乞龜文化，邀請國內外遊客一同來澎湖，透過「乞龜乞綵乞平安」傳統文化習俗，體驗澎湖獨特的海島文化。

春節期間，澎湖各大場館如篤行十村張雨生紀念館、潘安邦紀念館、龍門閉鎖陣地及東衛坑道等，除了除夕（2月16日）休館外，皆正常開放。民眾及遊客可搭乘澎湖空港快線（除夕末班車晚間6時自澎湖機場發車）至公車總站，並以悠閒的步調漫步於全球最好客城市-馬公，不只能參觀重新開館、以全新面貌傳承島嶼記憶的音樂名人-潘安邦紀念館，亦可走讀中央老街，感受澎湖古老的歷史及文化，以及至台灣歷史最悠久的媽祖廟-開台澎湖天后宮祈求平安。

緊接春節之後，澎湖年節的重頭戲「澎湖元宵訪古乞龜樂」將於元宵前後登場，各大廟宇皆擺設出最有創意的造型主題龜供信眾們祈福乞平安，例如：開臺澎湖天后宮的祈福萬斤大米龜、尖山顯濟殿的東山再起金磚米龜及烏崁靖海宮的健康菜菜龜等等……除了標誌性的平安龜，現場更有擲筊送好禮、摸彩券抽獎及各式表演活動！

除了自行參加各大廟宇活動外，澎管處於3月3至5日舉辦的「元宵乞龜專車」，凡報名並實際參與專車行程者，皆可獲贈今年「綠蠵龜主題搖頭公仔」與「元宵祈福紀念幣」。

廟宇文化與澎湖民眾生活息息相關，提供遊客深入人文體驗。（澎管處提供）

