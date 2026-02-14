02/14 各報重點新聞一覽

台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。圖左起為美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾、美國在台協會執行理事藍鶯、駐美代表俞大㵢、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮。（行政院提供）

自由時報

台美簽署ART》一度要求我國會通過後才生效 鄭麗君：美信任台灣同意先降稅

台美昨正式簽署對等貿易協定（ART），我爭取到二〇七二項輸美產品豁免對等關稅。行政院副院長鄭麗君在華府召開記者會指出，在談判過程中，美方一度要求協定在國會審議通過後，才讓降稅生效，但經我方爭取下，美方表示「信任我們」，同意會以最快時間，依照行政程序，在聯邦公報載明後，就讓降稅生效。談判團隊已盡力爭取最快生效時程，也希望國會支持。

請繼續往下閱讀...

詳見台美簽署ART》一度要求我國會通過後才生效 鄭麗君：美信任台灣同意先降稅。

致函韓國瑜及藍白黨魁 美跨黨派37議員 籲立院通過國防特別預算

面對中國對台軍事威脅日益嚴峻，美國參議院及眾議院跨黨派重量級議員於美東時間十二日發起聯名信函，共有三十七位國會議員簽署，強烈呼籲台灣立法院應通過強健的、跨年度的國防特別預算，以應對當前局勢並展現自我防衛的決心。這封信函由共和黨參議員里基茨、民主黨參議員昆斯，以及共和黨眾議員金映玉、民主黨眾議員貝拉共同領銜發起。

詳見致函韓國瑜及藍白黨魁 美跨黨派37議員 籲立院通過國防特別預算。

替代役男台64線遭丟包輾死 司機林宇浚 遺棄致死罪起訴

擁有國立政治大學新聞系、企管系雙學士的温姓替代役男，上月廿五日搭乘多元計程車行經台六四線快速道路時，被司機林宇浚丟包後，遭四輛轎車輾過慘死；新北地檢署昨依遺棄致死罪起訴林宇浚；開車輾過温男的四名駕駛人另涉過失致死罪嫌，檢方另案偵辦中。

詳見替代役男台64線遭丟包輾死 司機林宇浚 遺棄致死罪起訴。

聯合報

台美貿易協定 載明國防支出占GDP3%

台美正式簽署對等貿易協定，確立對等關稅百分之十五且不疊加，但協定文本卻載入「國防支出至少占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之三」，引發關注；賴清德總統指出，早在美國宣布對等關稅前、他上任總統時，已宣示國防預算要超過ＧＤＰ的百分之三，與這次談判沒有關係；不過，軍事專家擔憂，一旦載入協議就形成我方政府義務，萬一沒達標，可能面臨美方懲罰。

詳見台美貿易協定 載明國防支出占GDP3%。

賴總統喊速審貿易協定別拖延 在野質疑被掏空

台美完成簽署對等貿易協定，確立對等關稅百分之十五不疊加，以及二三二關稅最優惠，賴清德總統宣布成立「國家經濟戰略指導小組」，由他擔任召集人，與行政院分工處理結構性課題，將台灣經濟推升到全新境界；他並喊話國會借鏡南韓前車之鑑，呼籲朝野合作盡速審議並通過貿易協定，「我們沒必要拖延」。

詳見賴總統喊速審貿易協定別拖延 在野質疑被掏空。

中國時報

對等關稅15％拍板 對美採購2.67兆

台美對等貿易協定（ART）13日清晨簽署完成，確立對等關稅15％不疊加原最惠國待遇（MFN），且我輸美共2072項產品豁免對等關稅；市場開放方面，美規車取消數量限制，開放牛絞肉、部分內臟進口，牛豬萊克多巴胺殘留容許值則放寬至對齊國際標準；民眾關心的美製小客車確定零關稅，但我方守住稻米、牡蠣、雞肉等關鍵農產品關稅不調降。賴清德總統昨宣布，總統府將成立「國家經濟戰略指導小組」，由他擔任召集人，擬定經濟發展策略及執行方案。

詳見對等關稅15％拍板 對美採購2.67兆。

關切國防預算 美34議員致函韓國瑜

台灣國防特別預算在立法院卡關，持續引發美國國會兩黨友台議員的關切。34名跨黨派聯邦參、眾議員12日聯名致函立法院長韓國瑜等人，敦促台灣大幅增加國防支出，並警告說，在大陸持續升高對台軍事施壓之際，台灣內部政治僵局恐削弱對陸嚇阻效果。

詳見關切國防預算 美34議員致函韓國瑜。

美國三十七位跨黨派國會議員聯名致函立法院長和在野黨領袖，關切軍購特別預算受阻。（圖：取自網路）

替代役男在台64線遭丟包輾死，新北地檢署昨依遺棄致死罪起訴多元計程車司機林宇浚。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法