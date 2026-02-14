為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    新北111間動物醫院春節不打烊 動保處彙整名單

    2026/02/14 08:01 記者黃子暘／新北報導
    動保處指出，飼主帶寵物外出時，務必注意要繫牽繩。（動保處提供）

    動保處指出，飼主帶寵物外出時，務必注意要繫牽繩。（動保處提供）

    農曆春節將至，新北市府動物保護防疫處長楊淑方指出，動保處彙整新北市各動物醫院春節營業資訊，總共111間動物醫院春節不打烊，提供民眾與返鄉、旅遊飼主查詢使用，相關醫院名單及營業資訊可至新北市動保處官網查詢；不過，春節期間部分動物醫院可能因就診動物數量增加，或臨時調整營業時間，建議飼主於緊急就醫前先行致電確認門診狀況，並事先與獸醫師做好服務項目及收費方式溝通，避免產生消費爭議。

    動保處補充，飼主應留意寵物飲食禁忌，避免發生急性胃腸道疾病、誤食異物、中毒等健康問題，例如避免餵食太過油膩、調味過重的食物，以及切勿餵食蒜頭、洋蔥、葡萄乾及巧克力等食物以防中毒，另外也應注意，帶骨魚、雞腿骨或玉米梗可能導致消化道傷害或影響吞嚥消化。

    動保處指出，飼主帶寵物外出時，務必注意要繫牽繩，避免動物被鞭炮聲驚嚇逃跑走失，家中則可以準備外出籠、睡窩等供寵物遮蔽躲藏，提供安全感；另也提醒飼主平時落實寵物健康管理，包括定期施打疫苗、安排健康檢查，若寵物患有慢性疾病需長期用藥，務必按時給藥，並事先備妥足夠藥品。

