桃市圖總館年後迎春送好禮 八德玩具圖書館初四起陪親子過年

桃園市立圖書館今年以「閱讀+玩具+體驗」迎接新春。（桃市圖提供）

春節走春不只走廟宇、逛商場，桃園市立圖書館今年以「閱讀+玩具+體驗」迎接新春，規劃一系列兼具文化深度與親子溫度的迎春活動。桃園市立圖書館總館年後上班日推出「開卷有益．燈謎添喜．閱讀迎福」活動，邀請市民以閱讀迎接新年好運；位於大湳森林公園內的八德兒童玩具圖書館，於大年初四至初六提早開館，推出「童玩鬧新春」走春系列活動，將成為親子最愛走春新亮點。

桃園市立圖書館長施照輝表示，總館暨所屬分館於春節期間配合調整開館時間，15日（小年夜）至21日（初五）為春節休館日，22日（初六）起恢復服務；其中，八德兒童玩具圖書館20日（初四）至22日（初六）延伸服務時段，讓親子在年假尾聲仍能走進圖書館，透過玩具與活動陪伴孩子學習與成長。

施照輝說，桃市圖總館「開卷有益．燈謎添喜．閱讀迎福」活動22日登場，結合元宵節慶與閱讀推廣，推出迎春好禮三重送活動。好禮一為元宵猜燈謎，邀請民眾動腦解謎，答對即可獲得紙藝大師洪新富設計「開運斗方春聯」；好禮二為開工日早鳥限定，於開館當日完成借書的前300名讀者，即可至櫃檯領取「丙午年．馬上發」創意紅包袋；好禮三則為現場完成追蹤桃市圖IG加碼送「馬上有錢」鑰匙圈，鴻運滿滿，讓民眾用書香接財神，「用閱讀開市、用知識納福」。

此外，八德兒童玩具圖書館春節系列活動主打「玩中學、學中玩」，館內全面進行玩具除舊布新，積木區與親子區更新多項玩具品項，鼓勵孩子在操作與探索中激發創造力；光影體驗區同步推出年節主題互動內容，結合聲光與沉浸式設計，營造濃厚節慶氛圍。春節期間開放免扣閱讀點數、免費體驗，降低入館門檻，盼吸引外縣市遊客與返鄉家庭參加。

初四與初六安排文創市集及魔術表演，結合展演與互動體驗，營造熱鬧年節氣氛；初五推出「童玩鬧新春」主題日，規劃開運闖關、小小舞獅體驗與春聯塗鴉活動，讓孩子在遊戲中認識傳統年俗文化。館內同時結合在地品牌進駐美食、DIY食農體驗，以及春節限定親子烘焙課程，從玩具、展演到手作體驗一站式完成，打造春節期間最溫馨有趣的室內親子場域。

