有拜有保庇！桃園寺廟走春拜頭香、拿錢母開運 還能摸彩抽百萬汽車

中壢仁海宮打造「平安總斗燈」，將於大年初一邀請桃園市長張善政點燈祈福。（記者李容萍攝）

「有拜有保佑！」是國人傳統過年習俗，桃園市轄寺廟除開放民眾安太歲、點光明燈、補春運，大年初一開廟門舉辦「拜頭香」、「過七星橋」等迎春接福活動拉抬人氣，還送「錢母」、馬年套幣、佛祖福袋、平安掛飾、摸彩抽百萬汽車回饋信眾，以及大年初一至十五還有免費「慈善太子遊樂園」可以玩。

被稱為「中壢媽」的中壢仁海宮去年底辦完建宮200週年慶典活動，受到信眾熱烈響應，明起至25日辦理過七星平安橋隨喜贈送馬年祈福掛飾外，所打造的「平安總斗燈」將於大年初一下午2點邀請桃園市長張善政點燈祈福，保佑桃園市235萬市民平安與健康。

請繼續往下閱讀...

中壢慈惠堂大年初一上午9點30分發送100套馬年套幣、1000份馬年開運金，年節期間安排敲平安鐘、敲祈福鑼、過平安橋、躦轎底和免費收驚除煞，提供100台除濕機開放給點燈民眾摸彩。

被稱為「桃園媽」的桃園慈護宮，針對點燈、補春運、緣金1000元信眾贈送摸彩券，最大獎是百萬汽車，將於3月29日抽出；桃園大廟景福宮於除夕夜11點整開廟門舉行拜頭香祈福典禮，活動最大特色為「人人都是頭香」，在莊嚴隆重儀式中共同向神明祈求新的一年平安、順利與好運，參加拜頭香可獲「開漳聖王．護身平安掛飾」，現場安排卡通版財神爺、招財黃金馬及招財火紅馬與民眾互動拍照。

桃園護國宮推出馬年撲滿，大年初一至初五舉辦公益慈善太子遊樂園，全新「四驅車體驗大會」結合速度、科技與親子互動，打造跨世代都能參與的趣味體驗活動，全場免費，大年初一上午9點恭請太子爺公發福慧紅包2000份。

供奉武財神的蘆竹區南崁五福宮循例於除夕夜子時開廟門，一起安頭香，讓人人都有頭香可插，發送鑲有1元硬幣「錢母」紅包，可放皮夾、保險箱當錢母招財；龜山區壽山巖觀音寺準備4萬個觀音佛祖神尊福袋（5元銅板），於大年初一至初三上午9點至下午2點發送，參與點燈、安太歲的信眾可領到有抽獎編號的福袋，參加「純金觀音佛祖神像」抽獎。

另外，龍潭龍元宮於17日（大年初一）至3月8日辦理「龍潭好運祭」，結合新春與元宵節慶，點燈祈福贈送「承萌眾神庇佑吊飾」，另推出正月初一齊插頭香送紅包、正月初四點財神燈加碼送限量「黑虎爺咬錢零錢包」，以及正月初五、初六的好運市集，現場更有旋轉木馬讓大人、小孩「上馬來轉運，馬上就有錢」，元宵前夕更有迎古董踩街、千人擲筊與迎財神遶境發放母金等祈福活動。

中壢仁海宮馬年辦理過七星平安橋隨喜贈送馬年祈福掛飾。（記者李容萍攝）

桃園慈護宮針對點燈、補春補、緣金1000元贈摸彩券，最大獎是百萬汽車。（記者李容萍攝）

桃園大廟景福宮除夕夜11點整開廟門、拜頭香祈福，參加拜頭香可獲「開漳聖王．護身平安掛飾」。（記者李容萍攝）

桃園護國宮推出馬年限量撲滿。（記者李容萍攝）

龜山區壽山巖觀音寺準備4萬個觀音佛祖神尊福袋。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法