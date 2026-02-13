台南走春六甲落羽松 「鹿鶴寶貝」公仔長鹿角吸睛

六甲吉祥物公仔都在落羽松季展示，陪遊客走春。（記者楊金城攝）

台南六甲落羽松季吸引遊客來走春，公所再推出可愛的「鹿鶴寶貝」公仔，結合六甲梅花鹿、特色農產火鶴花的意象，鹿角長出火鶴，造型可愛，成為遊客打卡拍照的嬌點。

六甲區長陳啓榮說，相傳在嘉南平原的六甲附近，以前是梅花鹿棲地，舊時鹿群奔馳，六甲在台一線入口地標就是「六鹿」，如今，火鶴花產業蓬勃發展，是六甲重要的農特產，因此結合歷史與當下，設計出「鹿鶴寶貝」吉祥物，梅花鹿的頭角盛開火鶴花象徵吉祥如意，代表著六甲熱情洋溢的氣質。

特別一提的是，「鹿鶴」的台語諧音有「越來越好」的意思，充滿正向能量，讓一切都能吉祥如意。

六甲區公所前已發表鹿鶴寶貝鑰匙圈、文創袋與小鏡子，民眾相當喜愛，爭先收藏。這次將六甲第9個吉祥物「鹿鶴寶貝」以實體公仔現身出來，讓遊客驚艷。

六甲區公所團隊前推出的8個公仔吉祥物有稻子哥、火鶴妹、小松哥哥、小羽姐姐、鯛魚弟弟、蜜蜂妹妹、小鹿哥與小鹿妹，卡哇伊「鹿鶴寶貝」是第9個吉祥物。

六甲落羽松吸引遊客拍照。（記者楊金城攝）

