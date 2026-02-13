反差感「硬派實力」！警專宣導影片學生掌鏡 海選8支短影音社群招生

台灣警察專科學校啟動「專45期」招生宣導短影音推廣計畫，首度由學生親自掌鏡，以第一人稱視角詮釋警專多元教育內涵。（記者鄭景議翻攝）

台灣警察專科學校啟動「專45期」招生宣導短影音推廣計畫，首度由學生親自掌鏡，以第一人稱視角詮釋警專多元教育內涵。校方從眾多投稿中去蕪存菁，精選出8支優質作品，內容涵蓋「硬派實力」與「反差魅力」等主題，真實呈現基層警察搖籃的精實訓練過程與未來職涯願景，影片展現對警察、消防及海巡等工作的期盼與願景，也呈現警專多采多姿的生活，搭配上「後退一步，代價是整個安全防線」等熱血台詞，十分吸睛。

據了解，過去警專的宣導招生影音較為「八股」，難以吸引現代學生目光，有校內學生向校方反映，認為這樣的影音招生成效不佳，校方聽了之後從善如流，推動「專45期」招生宣導短影音推廣計畫，讓校內學生自行規劃並掌鏡，校方在從眾多投稿影片中選出8支他們認為適合招生的影片，並放上各大社群平台。

警專指出，本次短影音創作計畫旨在打破外界對警察教育的刻板印象，透過學生的創意與視角，讓社會大眾更深入了解警校生活。這8支精選作品分別展現了「多元職涯」、「硬派實力」、「反差魅力」、「榮譽使命」及「未來展望」等5大面向。影片中不僅有震撼的戰技訓練畫面，也捕捉了學生在校園生活中感性、活潑的一面，將警專生兼具專業與親和力的形象完整呈現。

警專表示，隨著115年度招生季即將到來，希望藉由網路社群的傳播力量，將警專專45期的教育特色推廣至校園各個角落。這些影片不僅記錄了學生的成長點滴，更是對這群即將投入治安工作優秀青年的肯定。警專誠摯邀請各界先進協助轉發宣傳，給予這群未來的人民保母實質的支持與鼓勵。

