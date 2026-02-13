金促咪！過年來桃園明聖道院「摸春牛」 吉祥話邊念邊笑原因曝

桃園明聖道院循例在大年初一至十五舉辦迎春納福賀新年活動，安排「摸春牛」等民俗活動。（記者李容萍攝）

春節9天連假明天開始，桃園明聖道院（恩主公廟）循例在大年初一到十五元宵節舉辦迎春納福賀新年活動，安排「過甘蔗門」、「摸春牛」、「過七星橋」等民俗活動，春牛已完成上色亮相，觸摸部位不同，吉祥祈福的含意也有所差異，歷年活動登場時，大人、小孩邊念邊笑討個好兆頭，十分有趣。

春牛前方有閩南語發音的吉祥話，包括「摸牛頭，子孫會出頭」、「摸牛嘴，大富貴」、「摸牛角，事業穩當當」、「摸牛耳，吃百二」、「摸牛腳，傢伙吃未乾」、「摸牛尾，賺傢伙」、「摸牛腩，銀行存億萬」等。

明聖道院主委黃建發說，馬年新春活動入門的吉祥門由甘蔗拱成12道吉祥門，每道門代表1個月，俗云「倒吃甘蔗漸入佳境」，引喻1到12月，整年事事如意，而男女「摸」的方向不一，男用左手、女用右手，通過時輕觸每道門，祈求新年每月吉祥如意，過了吉祥門敲響金鑼，接著摸春牛。

明聖道院前總幹事郭先全提到，「摸春牛」是歲時鞭春勸農的習俗，祈求五穀豐收，牛在早期農業社會非常重要，人和牛有如唇齒相依，摸春牛的歷史已3000多年，早期教育不普及，識字的人有限，看慣「春牛圖」的人，見春牛和芒神的顏色、形態，就能推測今年天氣、收成等資料，包括春牛和芒神均依古法製造，大小顏色及服飾都有一定的規矩。

春牛旁邊還有一座七星橋，經過七星橋可化解過去的不如意、不順遂，最後從春牛所拖的牛車上取回一樣自己喜歡的吉祥物，有鳳梨（旺來）、菜頭（好彩頭）、金磚等。

「過甘蔗門」倒吃甘蔗漸入佳境，引喻1到12月整年事事如意，男女「摸」的方向不一，男生用左手、女生用右手。（記者李容萍攝）

