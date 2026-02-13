30月齡以下美牛頭骨、腦開放輸台 專家：狂牛症風險已大降

ART開放30月齡以下美牛特定部位輸台，專家直言，台灣進口標準仍偏嚴格。示意圖與新聞無關。（資料照）

台美對等貿易協定（ART）今（13日）完成簽署，其中開放30月齡以下牛隻的頭骨、腦、眼睛與脊髓，以及不分牛齡的牛絞肉與部分內臟，引發關注。對此高雄長庚名譽副院長、庫賈氏病專家陳順勝指出，隨著檢驗與飼養管理進步，狂牛症相關風險已大幅降低，各國規範也逐步鬆綁，「與20年前不可同日而語」，台灣目前仍設30月齡門檻，其實相對嚴格。

衛福部說明，此次調整是依據國際風險評估結果進行，整體食安制度並未鬆動。美國早於2013年即獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為牛海綿狀腦病（BSE，俗稱狂牛症）「風險可忽略」國家，屬最高安全等級，且已逾20年未出現典型病例，依法已不屬於食安法第15條第3項的管制輸入範圍。

在此基礎下，衛福部說，美牛原則上「全牛齡、全品項」均屬安全，與日本、澳洲等國標準一致，本次開放包括30月齡以下頭骨、腦、眼睛與脊髓，以及牛絞肉與心、肝、腎等部分內臟輸入。

衛福部也強調，為兼顧國人飲食習慣與風險感受，仍維持多項限制作為風險管理措施。包括迴腸末端、機械分離肉與機械回復肉；肺臟、胰臟、脾臟、膽囊、子宮；甲狀腺、腎上腺、扁桃腺、淋巴結及喉部肌肉組織；以及毛髮、蹄、泌乳中的乳腺與牛角等均持續禁止輸入。此外，30月齡以上牛隻的頭骨、腦、眼睛、脊髓、背根神經節與脊柱，以及相關進階回復肉，也維持全面禁止。

俗稱狂牛症的新型庫賈氏病，是由具感染力的普利昂（Prion）變性蛋白引起，可能影響中樞神經系統。過去因飼料中添加動物性蛋白，曾出現群體感染風險。

陳順勝說明，目前多數國家已禁止飼料添加動物性蛋白，加上檢驗與環境監測技術進步，牛隻群體感染機率已大幅降低，僅剩極低機率的自發性病例，整體風險明顯下降。他也指出，國際間相關管制逐步鬆綁，台灣此次仍設30月齡門檻並保留多項禁令，在全球來看仍屬較嚴格的管理。

