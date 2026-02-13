週六陽光露臉！高溫飆28度 入夜急降注意保暖

週六各地多為晴到多雲的好天氣。（資料照，記者叢昌瑾攝）

週六好天氣，白天溫暖偏熱，高溫上看28度，入夜降至13度，日夜溫差大，早晚請適時增減衣物。

中央氣象署預報，氣溫方面，週六白天溫暖偏熱，西半部及宜蘭高溫預測可達27至28度，花東約25至26度，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地仍偏涼，中部以北及宜蘭預測低溫約13至17度，南部及花東約18至19度，日夜溫差高達10至15度，早晚請適時增減衣物避免著涼，高山在夜間、清晨亦應留意氣溫仍偏低，路面易有結冰現象，行車用路及登山請注意路況安全。



降雨方面，週六各地大多為晴到多雲，僅恆春半島有局部短暫雨，花東地區亦有零星降雨。

離島天氣方面，週六澎湖晴時多雲，18至24度；金門晴時多雲，14至23度；馬祖晴時多雲，12至17度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週六至週日，受東南風至偏南風影響，全台大氣穩定。除花東雲量較多外，各地多為晴到多雲。溫度方面，北部高溫上看28度，中南部可能會超過30度，但要注意夜晚至清晨受輻射冷卻影響，中北部、東北部都市地區低溫可下探至14度，空曠地區仍可能降到12度間，南部及花東都市地區低溫下看17度，中北部空曠地區低溫約13度，且台灣西半部與外島易有局部霧，南來北往請務必注意行車安全。

紫外線指數方面，週六全台皆為「高量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為偏東風至東南風，西半部擴散條件較差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；金門、馬祖及夜晚至上午中部以北地區易有低雲或局部霧影響能見度；花東空品區為「良好」等級；竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週六白天溫暖偏熱，但夜晚清晨輻射冷卻影響，日夜溫差高達10至15度。（擷取自中央氣象署網站）

週六全台的紫外線指數皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週六花東空品區為「良好」等級；竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

