南科FRC機器人模擬賽 全台12隊、逾300師生較勁

2026南科FRC機器人模擬賽有來自全國12支FRC團隊、超過300位師生與技術成員參與。

2026南科FRC機器人模擬賽，昨、今（12、13日）2天在國立南科國際實驗中學舉行，來自全國12支FRC團隊、超過300位師生與技術成員參與，透過高強度實戰對抗與策略合作，展現台灣青年在工程設計與機器人技術上的卓越潛力。

南科FRC機器人模擬賽由南科管理局指導、金屬工業研究發展中心承辦、南科實中主辦，產官學攜手打造青年的機器人實戰舞台，參賽隊伍歷經2天的密集賽程，較勁機器人的操控穩定度、任務完成效率與戰術配合，多支隊伍在短時間內完成機構調整與程式優化，呈現高度工程應變能力與團隊默契。

模擬賽最終由南科實中6998隊擔任隊長所組成的冠軍聯盟，攜手建國中學8020與中信高中8790，以穩定的機構表現、成熟的戰術配置，拿下總冠軍。台中女中11313則在設計創意、學習成長幅度與團隊投入度上有亮眼的表現，獲得「新秀啟發獎」。

南科管理局副局長林秀貞表示，管理局長期以系統性方式推動FRC機器人競賽與相關培育計畫，迄今已9年，不僅在南部科學園區建立完整的高中機器人競賽與培訓生態系，也帶動跨校、跨縣市的科技教育交流，未來將持續投入資源與平台建置。

南科實中校長蔡明輝說，FRC模擬賽不僅是一場競技活動，更是一個完整的工程教育實踐場域，透過真實規模與規格的競賽流程，讓學生從機構設計、加工製造、電控整合、程式開發到策略決策，全面歷練工程專案的運作模式，希望藉此建立穩定的實戰平台，讓更多青年在高中階段就能接觸高階工程挑戰。

活動亦獲得AMD超微半導體大力支持，贊助模擬賽練習場地、競賽獎品與獎金資源，積極投入STEM教育推動。國科會科教發展及國際合作處長李旺龍也到場勉勵學生。

2026南科FRC機器人模擬賽，由南科實中6998隊擔任隊長所組成的冠軍聯盟，攜手建國中學8020與中信高中8790，奪下總冠軍。

