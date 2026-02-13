為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鳳飛飛來做客！台中東勢客家園區《鳳棲山城》特展開幕

    2026/02/13 21:57 記者歐素美／台中報導
    鳳飛飛慈善基金會多年來在台中山城地區推動公益，長期關懷在地需求，具體展現鳳飛飛「熱心公益、慈愛助人」精神。（客委會提供）

    鳳飛飛慈善基金會多年來在台中山城地區推動公益，長期關懷在地需求，具體展現鳳飛飛「熱心公益、慈愛助人」精神。（客委會提供）

    台中市政府客家事務委員會攜手鳳飛飛慈善基金會，今天在東勢客家文化園區舉辦《飛上東勢角─鳳棲山城．因為幸福在這裡》特展開幕式，邀請民眾走進大埔客家山城，聆聽鳳飛飛的歌聲、領略山城東勢的獨特魅力，感受客家文化深厚的人文底蘊與幸福價值。

    台中市客委會主委江俊龍表示，東勢百年前曾是重要的林業交通樞紐，這次特展以「交通」為出發點，串連「建設」、「信仰」與「生態」，帶領民眾認識橋樑與道路、信仰的香路，以及與自然共生的生態遷徙路徑，體驗東勢山城獨有的客家風情與土地溫度，並以「新生」單元呈現東勢嶄新樣貌，每一個面向皆象徵東勢的新（心）丁（肝）寶貝。

    客委會透過鳳飛飛一首首動聽的好歌，包括「涼啊涼」、「追夢人」、「掌聲響起」等，用溫柔的歌聲串連介紹台中山城的人文地產景，包括東豐鐵馬道、龍神橋及東勢巧聖仙師祖廟等代表的職人精神，新社九庄媽信仰、東勢東興宮等信仰，東勢親子館、許良宇圖書館的大愛溫暖，還有即將啟用的獨角仙生態公園、東豐快速道路等重大工程建設。

    客委會表示，鳳飛飛慈善基金會多年來在台中山城地區推動公益，長期關懷在地需求，具體展現鳳飛飛「熱心公益、慈愛助人」精神，盼透過展覽內容，讓民眾在認識東勢地方文化的同時，也能沉浸式欣賞鳳飛飛的音樂作品及其在各方面展現的精神力量。

    現場除透過影音設備呈現鳳飛飛珍貴影音資料外，更設置由117張鳳飛飛黑膠唱片組成展示牆，讓民眾拍照留念，重溫經典旋律，緬懷一代歌后的藝術風采。

    117張鳳飛飛黑膠唱片組成的展示牆，讓民眾駐足欣賞與拍照留念，重溫經典旋律。（客委會提供）

    117張鳳飛飛黑膠唱片組成的展示牆，讓民眾駐足欣賞與拍照留念，重溫經典旋律。（客委會提供）

    《飛上東勢角－鳳棲山城．因為幸福在這裡》特展，在台中東勢客家文化園區開幕。（客委會提供）

    《飛上東勢角－鳳棲山城．因為幸福在這裡》特展，在台中東勢客家文化園區開幕。（客委會提供）

    圖
    圖 圖 圖
