    首頁 > 生活

    書法斷層恐後繼無人 華梵大學規劃「藝術鑑賞學程」

    2026/02/13 21:28 記者楊綿傑／台北報導
    華梵大學迎春書法名家邀請展日前開幕，宣示重振書法文化的決心。（華梵大學提供）

    華梵大學迎春書法名家邀請展日前開幕，宣示重振書法文化的決心。（華梵大學提供）

    農曆春節將至，揮毫書寫春聯、貼春聯是重要活動之一，但華梵大學指出，相關統計顯示國內書法人才正面臨嚴重流失，因此校方規劃開辦「書法藝術與鑑賞學程」，鎖定30歲以上族群推動書法教育，希望重振書法的文化藝術地位，目前已向教育部提出申請。

    為向大眾推廣書法，華梵大學東亞書法研究中心於「橋藝術空間」舉辦「2026迎春書法名家邀請展」，邀請連勝彥、杜忠誥、施春茂等32位當代書藝名家參展，呈現包含篆、隸、草、行、楷等書體，體現書法在任何藝術型態中擁有的無限可能，展出至3月4日。

    針對書法人才斷層，書法教育月刊社社長蔡明讚指出，近20年來書法比賽的參賽收件數量，由全盛時期的3000餘件驟降至約1500件，縮減幅度高達一半，尤其在青少年階段流失更嚴重，顯示書法藝術的傳承正面臨前所未有的挑戰，未來能揮毫寫春聯者只怕會越來越少，值得國人正視。

    除了視覺欣賞，華梵大學規劃從制度面推動書法振興計畫。策展人、華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽表示，校方已向教育部提出「30+終身學習大學試辦計畫」，希望開辦「書法藝術與鑑賞學程」，內容涵蓋書法基礎、創作設計、展覽，以及市場實務中的鑑定與鑑價專業，以吸引30歲以上的壯世代重返校園學習，完整建構書法產業鏈，挽救書法藝術後繼無人的危機。此外，更將於今年6月盛大舉辦書法國際學術研討會，打造台灣成為推展漢字文化的重要基地。

    華梵大學校長李天任指出，書法的靈魂在於人情與身體功夫，這種親自書寫的誠意與體驗感，是數位工具或AI無法取代的價值，雖然目前不被教育體系重視，但學校願意在高等教育中重振與開創書法藝術的平台，在數位時代中播下美好的藝術種子。

