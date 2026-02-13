為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鐵馬不老騎士推薦 春節必遊雲嘉南濱海生態美景

    2026/02/13 21:18 記者楊金城／台南報導
    台南北門濱海生態之美與文化景點，值得趁馬年騎鐵馬走春。（雲嘉南管理處提供）

    台南北門濱海生態之美與文化景點，值得趁馬年騎鐵馬走春。（雲嘉南管理處提供）

    雲嘉南豐富的濱海生態之美與文化景點，值得趁馬年騎鐵馬來走春，70位退休人員今天（13日）在雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能致贈車衣儀式下，成立「快樂鐵馬隊」，這群「不老騎士」實踐樂活精神，騎行慢旅欣賞台南北門濱海鳥類、潮間帶生態、鹽業文化、王爺信仰的豐富底蘊，推薦遊客保證不虛此行。

    高齡83歲的隊員「一哥」，從台糖佳里糖廠退休後才開始接觸自行車運動，至今已完成2次單車環島，他推薦台南北門「夕鹽段（編號31-1）」自行車路線，可觀賞候鳥、水晶教堂、鹽埕濕地、井仔腳瓦盤鹽田，沿途景觀與生態豐富。

    徐振能表示，自行車旅遊還有YouBike可供借用，非常適合銀髮族或全家大小一同來體驗北門輕旅行，「在這裡騎車，不用擔心體力透支，放慢速度享受風景。」

    今天還有專業的賞鳥達人解說，讓騎士們不時駐足驚嘆，居然在車道邊就能輕鬆觀賞黑面琵鷺，沿線還有台灣鹽業歷史巡禮，直抵有207年歷史、台灣現存最古老的國際級景點「井仔腳瓦盤鹽田」。

    徐振能說，台南北門地區年節活動也將接力展開，南鯤鯓代天府大年初一上午11點抽馬年國運籤，大年初四（2月20日）下午2點半井仔腳瀨東泰安宮將舉辦「樂聲賀新春」活動，推出廟埕音樂演出、古早味童玩闖關，還會發放經王爺祈福加持的「專屬發財金」及限量「職人日曬沐浴鹽包」，讓遊客在賞鹽田美景之餘，也能求得整年好財氣。

    雲嘉南管理處舉辦的「六宮祈福集章遊」，遊客只要走訪北門6間王爺宮廟（南鯤鯓代天府、蚵寮保安宮、永隆宮、井仔腳泰安宮、興安宮、三寮灣東隆宮）完成集章，再到北門遊客中心完成認證，就有機會抽中最大獎1台兩實體黃金「王爺金賞獎」（價值近20萬元），還有iPhone17、Switch 2等獎品。

    雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能（前左）致贈車衣儀式下，「快樂鐵馬隊」成立。（雲嘉南管理處提供）

    雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能（前左）致贈車衣儀式下，「快樂鐵馬隊」成立。（雲嘉南管理處提供）

    台南北門自行車道旁就能觀賞黑面琵鷺等冬候鳥。（雲嘉南管理處提供）

    台南北門自行車道旁就能觀賞黑面琵鷺等冬候鳥。（雲嘉南管理處提供）

    台南北門井仔腳瓦盤鹽田是鹽業文化景點。（雲嘉南管理處提供）

    台南北門井仔腳瓦盤鹽田是鹽業文化景點。（雲嘉南管理處提供）

