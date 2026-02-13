為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    確保返鄉順暢 春節國內線航班提供36.6萬個座位

    2026/02/13 20:24 記者黃宜靜／台北報導
    交通部次長林國顯今天下午由民航局局長何淑萍、交通部航政司司長韓振華及台北航空站主任鄭堅中陪同，至松山機場視察疏運情形。（圖由民航局提供）

    明天進入春節9天連假，交通部次長林國顯今天下午前往松山機場關心疏運狀況表示，已要求民航局做好春節及和平紀念日疏運整備工作，將視情況啟動疏運ABC計畫，協助鄉親返鄉過年，並呼籲民眾留意氣象資訊變化，做好規劃行程。

    林國顯今天下午由民航局局長何淑萍、交通部航政司司長韓振華及台北航空站主任鄭堅中陪同視察疏運。他表示，今年春節連假（2月14日至2月22日）、和平紀念日連假（2月27日至3月1日），分別為9天與3天連假，由於2個連假相鄰，交通部已請各疏運單位將2個連假結合成一長連假，進行整體疏運規劃。

    林國顯表示，民航局已提前準備多項應變措施，並請航空公司加派人力及在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，也協調航港局及國防部適時協助疏運，以確保旅客順利返鄉，今日整體疏運狀況良好。

    何淑萍表示，為應對兩個連假疏運期間旅運需求，民航局已提前協調航空公司增班，今天起至3月2日，國內航線預計將提供4778架次、36.6萬個座位，其中澎湖、金門、馬祖三處離島管制航線共計提供4130架次、34萬個座位，期望能因應民眾返鄉及出遊交通需求。

    民航局提醒，假期前段台灣本島往金門、澎湖，假期後段金門、澎湖往台灣本島方向訂位已滿，建議民眾出門前確認已訂妥機位，避免於機場候補，另離島航班容易受到天候影響而有異動，建議旅客留意天候狀況，查詢最新航班資訊，並於搭機當日提早出門至機場辦理報到，確保行程順利。

