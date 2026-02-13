台中會展中心巨型姆明2/15起「消風放年假」 2/24再上班原因曝

20公尺高巨型姆明現身台中國際會展中心，成為打卡熱點。（記者蔡淑媛攝）

台中國際會展中心20公尺「巨型姆明（Moomin）」氣偶吸引拍照打卡，但東北季風增強、氣象預報春節期間陣風恐達7級以上，市府為確保市民安全、維護展品品質，巨型姆明2月15日到23日暫時消氣休息，24日視天氣狀況重新充氣亮相。

經發局說，巨型姆明展出以來，超萌外型吸引許多市民與遊客拍照打卡，成為會展中心熱門地標。但會展中心外牆是大面積連續帷幕牆，強勁季風吹拂時，容易產生「建築物風場效應」，即俗稱的「大樓風」現象，建築周邊瞬間陣風強度高於一般空地。依氣象預測，農曆春節期間風力可能達7級以上，為避免氣偶因強風拉扯受損，並確保現場參觀民眾安全，市府決定採取預防性措施。

經發局長張峯源指出，現場已設置即時風速監測儀，並建立完整「氣偶保護機制」，只要監測到瞬間陣風達5級以上，即啟動消氣程序，以降低受風面積與結構負荷。安全管理是展出活動的最高原則，消氣並非臨時應變，而是依據科學數據與風險評估所做的專業決策，確保展期內公共安全與展品完整性。

經發局說明，巨型姆明預計2月24日重新充氣展出，實際時間仍將依當日風速條件調整。提醒市民朋友出發前可關注台中市政府官方LINE帳號、台中國際會展中心官網及粉絲專頁 公告，掌握最新展出資訊，以免撲空。

東北季風增強，台中會展中心巨型姆明氣偶15日到23日暫消氣休息。（台中市政府提供）

