為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    迎戰春節9天車潮！鹿港警「行動補給站」情人節開張

    2026/02/13 19:32 記者張聰秋／彰化報導
    鹿港警友辦事處體恤基層員警過年執勤的辛勞，提供水果、餅乾零嘴及飲料，供執勤員警在舒適的環境用餐、休息，隨時讓員警保持最佳狀態來為民服務。（鹿港警方提供）

    鹿港警友辦事處體恤基層員警過年執勤的辛勞，提供水果、餅乾零嘴及飲料，供執勤員警在舒適的環境用餐、休息，隨時讓員警保持最佳狀態來為民服務。（鹿港警方提供）

    明天（14日）既是西洋情人節，也是為期9天農曆春節連假首日，民眾開心過年，警察過年更忙碌，除了治安維護外，交通疏導更是重中之重。彰化縣警察局鹿港分局特別設置「警察行動休息補給站」，明天暖心啟動，一路運作至年初六（22日）連假結束，全面提供第一線執勤員警充足的體力支援。

    鹿港分局指出，轄區內有天后宮、新祖宮、鹿港老街、文武廟及民俗文物館等知名觀光景點，每年春節期間香客與觀光客如潮水般湧入，為了維持交通動線順暢，分局今年動員大量警力與民力，進駐各交通流量大的路口進行即時疏導，協助用路人平安返鄉及出遊。

    由於連假長達9天，基層員警長時間在戶外執勤，體力負荷極大，若遇上寒流低溫更是嚴峻考驗。為此，鹿港分局結合警友辦事處，將於明天（14日）成立「警察行動休息補給站」，補給站內設有休息區提供當季水果、運動飲料、餅乾、咖啡包及礦泉水等，供執勤員警在舒適的環境用餐、休息，隨時讓員警保持最佳狀態來為民服務。

    除了物資供應，分局在人力配套上也做了貼心規劃。服勤同仁若有身體不適或生理需求，分局已預先安排替代警力，可隨時前往路口接替支援。返站休息的同仁更能藉此養精蓄銳，待體力恢復後再投入疏導工作。

    鹿港警友辦事處主任粘安溪今天特別到派出所慰勉員警，感謝警察在春節期間犧牲假期堅守崗位，讓用路人平安過好年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播