迎戰春節9天車潮！鹿港警「行動補給站」情人節開張

鹿港警友辦事處體恤基層員警過年執勤的辛勞，提供水果、餅乾零嘴及飲料，供執勤員警在舒適的環境用餐、休息，隨時讓員警保持最佳狀態來為民服務。（鹿港警方提供）

明天（14日）既是西洋情人節，也是為期9天農曆春節連假首日，民眾開心過年，警察過年更忙碌，除了治安維護外，交通疏導更是重中之重。彰化縣警察局鹿港分局特別設置「警察行動休息補給站」，明天暖心啟動，一路運作至年初六（22日）連假結束，全面提供第一線執勤員警充足的體力支援。

鹿港分局指出，轄區內有天后宮、新祖宮、鹿港老街、文武廟及民俗文物館等知名觀光景點，每年春節期間香客與觀光客如潮水般湧入，為了維持交通動線順暢，分局今年動員大量警力與民力，進駐各交通流量大的路口進行即時疏導，協助用路人平安返鄉及出遊。

由於連假長達9天，基層員警長時間在戶外執勤，體力負荷極大，若遇上寒流低溫更是嚴峻考驗。為此，鹿港分局結合警友辦事處，將於明天（14日）成立「警察行動休息補給站」，補給站內設有休息區提供當季水果、運動飲料、餅乾、咖啡包及礦泉水等，供執勤員警在舒適的環境用餐、休息，隨時讓員警保持最佳狀態來為民服務。

除了物資供應，分局在人力配套上也做了貼心規劃。服勤同仁若有身體不適或生理需求，分局已預先安排替代警力，可隨時前往路口接替支援。返站休息的同仁更能藉此養精蓄銳，待體力恢復後再投入疏導工作。

鹿港警友辦事處主任粘安溪今天特別到派出所慰勉員警，感謝警察在春節期間犧牲假期堅守崗位，讓用路人平安過好年。

